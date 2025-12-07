Serie A Women: il Como sale al 2° posto, cinquina Inter al Genoa

Nessuna difficoltà per l'Inter di Piovani nel lunch match contro il Genoa dell'ex tecnico nerazzurro de la Fuente. Le lombarde, all'Arena Civica di Miano, hanno sbloccato il punteggio dopo appena nove minuti con Wullaert, rapida di testa a superare Forcinella. Al 12' è arrivata un'altra marcatura di testa, questa volta ad opera di Csiszar - la sua quinta in generale nel massimo campionato italiano. Il primo squillo delle ospiti è arrivato alla mezz'ora con Bettalli dal limite, ma la palla si è persa sul fondo; nel recupero della prima frazione è stato il Biscione invece ad arrotondare il punteggio grazie al tap-in vincente di Tomasevic. Stesso copione nella ripresa e altri due gol per le undici di Piovani: il primo con Milinkovic, che con una splendida incornata ha calato il poker; il secondo ancora con Wullaert (MVP della gara in base ai dati Opta), che ha trafitto Forcinella e siglato il definitivo 5-0, nonché la sua quarta doppietta in Serie A. Terza vittoria nella competizione in corso per la formazione lombarda, che ora annovera 12 punti in classifica, uno di distanza rispetto a Napoli e Milan, prossimo avversario nel Derby della Madonnina. Vittoria, seppur di misura, anche per la Fiorentina di Pinones-Arce, assente in panchina per squalifica. La Viola ha impiegato appena 1' e 55" per andare a bersaglio: recupero prezioso di Bredgaard, pallone in verticale per Omarsdottir e conclusione vincente della norvegese. Il ritmo elevato delle toscane in avvio di gara ha generato diverse occasioni da gol per Bredgaard, Hurtig, Janogy e Omarsdottir, alla quale la traversa ha negato la prima doppietta in Serie A. La Ternana dell'ex Cincotta ha sfiorato il pari a inizio ripresa con Pellegrino Cimò, evitato soltanto dalla prodigiosa deviazione in corner di van der Zanden. Dopo il rischio corso il pressing della Fiorentina è tornato asfissiante, costringendo le rossoverdi nella propria metà campo. Al 68' le toscane hanno accarezzato il raddoppio con il quasi autogol dell'ex Erzen, ma anche in questo caso la traversa è stata decisiva. In pieno recupero invece la Ternana si è guadagnata l'occasione per pareggiare il conto con un calcio di rigore, ma l'errore di Pirone dal dischetto è costato alla squadra il sesto ko nel torneo. L'1-0 delle toscane è valso invece l'aggancio alla Juventus al terzo posto a 14 punti (-5 dalla Roma a 19 e a -1 dal Como a 15).