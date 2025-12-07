Il Maradona non perdona, Spalletti subissato di fischi. Il tecnico reagisce così

Luciano Spalletti è stato fischiato dai tifosi del Maradona alla lettura del suo nome dall'altoparlante dello stadio prima della sfida tra Napoli e Juventus. Il tecnico dello scudetto a Napoli ora alla Juventus è stato fischiato dalle due curve dello stadio che hanno anche urlato un lungo "buuu" all'annuncio del suo nome. Al suo ingresso in campo, Spalletti è stato ancora fischiato da parte della maggioranza delle curve, ma ha avuto anche degli applausi in particolare durante il lungo abbraccio con l'attuale tecnico del Napoli Conte. Spalletti è rimasto qualche secondo in piedi davanti alla panchina, per poi sedersi.