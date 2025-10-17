Logo SportMediaset
DIRIGENZA BIANCONERA

Juventus: Chiellini fuori dal Cda, ma vicino a Comolli

L'ex difensore si occuperà dei rapporti con le istituzioni, ma soprattutto affiancherà l'ad e dg francese con Modesto e il nuovo ds nella gestione sportiva del club

17 Ott 2025 - 10:33

L'esclusione di Giorgio Chiellini dai candidati per il nuovo Consiglio di amministrazione della Juventus non è una bocciatura. Anzi. L'ex difensore e oggi Director of Football Strategy, ricoprirà un ruolo sempre più chiave all'interno della squadra dirigenziale bianconera, ma sarà più vicino al campo e soprattutto alle istituzioni. Chiellini, infatti, prenderà il posto di Consigliere federale nella Figc, subentrando a Francesco Calvo, passato da pochi mesi all'Aston Villa.

Toccherà a lui, insomma, occuparsi dei rapporti tra la Vecchia Signora e gli enti calcistici. Per lui niente Cda, quindi, soprattutto per evitare di caricarlo di impegni extra sportivi e poterlo affiancare sempre di più al plenipotenziario Damien Comolli nella gestione della squadra. Lui, il dt Modesto e il prossimo ds, infatti, saranno figure chiave per la Juve che verrà.

chiellini
juventus

