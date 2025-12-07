Yildiz come Del Piero: il gol al Napoli vale un posto nella storia della Juventus

Con la rete segnata a inizio ripresa contro il Napoli, Kenan Yildiz entra di forza nella storia della Juventus. Quello segnato agli azzurri è infatti il quinto gol del gioiellino turco nelle prime 14 giornate di campionato e permette al numero 10 di eguagliare un altro grande numero 10 della storia bianconera, Alex Del Piero. Da stasera Pinturicchio (che ci riuscì nel 1994-95) e Yildiz sono infatti gli unici due juventini ad aver segnato almeno 5 gol nelle prime 15 di campionato prima di compiere 21 anni.