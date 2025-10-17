Igor Tudor come Diabolik: il tecnico della Juventus si presenta al campo d'allenamento incappucciato

L'allenatore croato ha guidato la sessione di giovedì 16 ottobre con indosso un passamontagna
La sosta per le nazionali sembra aver cambiato qualcosa in casa Juventus e non soltanto a livello di tattica. Nell'allenamento andato in scena alla Continassa nella giornata di giovedì 16 ottobre sono apparsi nuovi look a partire da Igor Tudor e Jonathan David che hanno destato la curiosità di tifosi e non solo.
Il tecnico croato ha diretto la sessione con uno strano passamontagna che ha spinto i supporters bianconeri a chiedersi il motivo della scelta. Troppo freddo nei pressi di Torino oppure un tentativo di mascherarsi come il più astuto dei Diabolik? La risposta la conosce probabilmente soltanto Tudor che è stato accompagnato da David, giunto al campo con treccine d'ordinanza per riprendersi un posto da titolare.