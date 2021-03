Juventus, infermeria piena: il punto sugli indisponibili

JUVENTUS

Pirlo spera di recuperare Bonucci e Cuadrado per la Lazio, Arthur e Chiellini mettono il Porto nel mirino, tempi incerti per Bentancur

Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Covid 19 e così Pirlo perde un’altra pedina importante, ma il tecnico della Juve può sorridere perché dopo la continua emergenza delle ultime settimane l’infermeria bianconera inizia finalmente a svuotarsi. Dopo aver recuperato Morata, andato anche in gol martedì contro lo Spezia, i prossimi a rientrare dovrebbero essere Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci, che potrebbero anche giocare dal primo minuto contro la Lazio. Buone nuove anche sul fronte Matthijs de Ligt: gli esami a cui si è sottoposto dopo il problema nel riscaldamento con lo Spezia hanno escluso lesioni, ma l’olandese resta in dubbio per la gara coi biancocelesti.

Appuntamento rimandato con il ritorno degli ottavi di Champions invece per Giorgio Chiellini, alle prese con noie muscolari che sembrano essere finalmente state smaltite (contro i biancocelesti dovrebbe esserci ancora Merih Demiral in mezzo alla difesa). Qualche dubbio in più invece per Arthur, il cui rientro sarebbe fondamentale vista la sicura assenza di Bentancur a centrocampo: il regista brasiliano migliora ed è tornato a correre, ma di certo non è al meglio e resta in dubbio per la sfida ai portoghesi.

Infine il capitolo Dybala, lontano dai campi ormai da quasi due mesi. La Joya lavora sodo e spera di tornare a disposizione per il Porto, ma è più facile che riveda il campo nelle due successive sfide di campionato. Con la stagione che entra nella fase più delicata Pirlo non vuole forzare il rientro di nessuno, ma per continuare a sognare la Champions e provare la rimonta in campionato il tecnico bianconero ha bisogno di tutti.

