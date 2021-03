Juventus, Dybala mette il Porto nel mirino: “Torno presto”

SU INSTAGRAM

La Joya lavora sodo e manda un messaggio ai tifosi, il 9 marzo il ritorno degli ottavi di Champions

La Juve piano piano ritrova le sue punte. Morata è tornato in campo decidendo la gara con lo Spezia e si candida ad una maglia da titolare contro la Lazio, mentre per Paulo Dybala ci vorrà un po’ più di pazienza, ma non tanta. "Coming soon" ("torno presto") ha scritto infatti la Joya sul proprio profilo Instagram postando un video che lo ritraeva nel corso di un allenamento di recupero per l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato ormai due mesi fa.

La Joya aumenta i carichi di lavoro e punta al rientro in campo. Come rivela il Corriere dello Sport, è atteso per oggi un primo responso sull'andamento delle nuove terapie a cui si sta sottoponendo l’argentino dalla fine della scorsa settimana, quando è volato a Barcellona dal professor Cugat per provare a capire meglio i quale sia il problema. Intanto la Joya suda tra fisioterapia, lavoro in palestra tra attrezzi e flessioni ed esercitazioni in piscina, e vuole riprendersi la Juve.

L'obiettivo è almeno la convocazione per la sfida di ritorno di Champions League contro il Porto, in programma martedì 9 marzo allo Stadium.

