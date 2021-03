Juventus, altra tegola per Pirlo: Bentancur positivo al Covid

"La Juventus Football Club comunica che, durante i test effettuati dal protocollo in vigore, Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Covid 19. Il calciatore è isolato e non presenta sintomi. Il club resta in contatto con le autorità sanitarie per attuare i protocolli che consentono la formazione e l'attività agonistica della squadra". Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Juve, che quindi perde il centrocampista uruguagio per le sfide dello Stadium contro la Lazio in campionato e il Porto in Champions. Una brutta tegola per Pirlo, che mentre cerca il passaggio del turno in Europa e la rimonta in Serie A sull'Inter, deve fare i conti con una lista di indisponibili che si fa sempre più lunga.