Heysel, 40 anni dopo: Ferrero ricorda le vittime alla Camera, "Un trauma, la Juve non dimentica"

Ferrero ha descritto con parole toccanti l'impatto di quella tragedia, avvenuta nel 1985: "È stato un trauma. Quella che doveva essere una giornata di sport e gioia si è poi trasformata in un trauma per il mondo dello sport, per le famiglie delle vittime e per la Juventus. I traumi vanno metabolizzati, quella che è la volontà della Juventus è di non dimenticare".