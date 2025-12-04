Heysel, 40 anni dopo: Ferrero ricorda le vittime alla Camera, "Un trauma, la Juve non dimentica"

Brasile, Flamengo campione: grande feste per gli ex Juve Danilo e Alex Sandro
A 40 anni dalla tragedia dell'Heysel, il presidente Juve Ferrero ricorda le vittime alla Camera: "Fu un trauma"di Stefano Fiore
A quarant'anni da quella drammatica notte, la ferita dell'Heysel resta aperta nella memoria del calcio mondiale e della Juventus. Durante l'evento "Quella notte all'Heysel e la manutenzione della memoria", tenutosi presso la Sala del Refettorio a Palazzo San Macuto a Roma, il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha voluto onorare il ricordo delle 39 vittime e dei feriti.
Ferrero ha descritto con parole toccanti l'impatto di quella tragedia, avvenuta nel 1985: "È stato un trauma. Quella che doveva essere una giornata di sport e gioia si è poi trasformata in un trauma per il mondo dello sport, per le famiglie delle vittime e per la Juventus. I traumi vanno metabolizzati, quella che è la volontà della Juventus è di non dimenticare".
Il numero uno della società bianconera ha poi sottolineato l'impegno concreto del club per mantenere viva la memoria e prevenire simili drammi in futuro. Ferrero ha ricordato le "tantissime iniziative" messe in atto, tra cui l'inaugurazione della stele con i nomi delle vittime e un monumento dedicato. Infine, un passaggio cruciale sul tema della sicurezza: "Ci siamo dedicati anche alla sicurezza, che si ritrova nello stadio, investendo per fare in modo che mai più si ripetano eventi di questo genere".
