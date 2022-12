Juventus, esami per Vlahovic al JMedical, Agnelli presente alla Continassa

JUVENTUS

Apprensione per le condizioni dell'attaccante serbo, mentre Pogba prosegue nel lavoro personalizzato. Botta alla caviglia per Chiesa

Mattinata di esami al JMedical per Dusan Vlahovic, rientrato a Torino nella serata di ieri dopo un Mondiale in cui ha giocato solo 79 minuti. L'attaccante della Juventus si è sottoposto ad esami strumentali per valutarne le condizioni dopo i problemi di pubalgia che lo hanno fermato prima della sosta e poi lo hanno condizionato anche nella sua avventura in Qatar. Sulla base delle valutazioni dello staff medico bianconero, e anche delle sensazioni del giocatore, Allegri deciderà come gestirlo, anche se inizialmente il serbo dovrebbe seguire un programma personalizzato.

Vlahovic non gioca una partita intera con i bianconeri dal derby del 15 ottobre e l'ultima volta prima dello stop risale al 25 ottobre a Lisbona, facile capire che in casa Juve ci sia un po' di giustificata apprensione e che la presenza dell'attaccante per la sfida alla Cremonese del 4 gennaio sia al momento in forte dubbio.

Momenti di apprensione per Federico Chiesa, che nella seduta odierna è rimasto a terra dopo aver preso una botta alla caviglia durante la partitella contro l'U19. Tutto risolto in breve tempo con l'azzurro che si è prontamente rialzato prima di lasciare in anticipo l'allenamento come da programma (ha finito la seduta facendo trattamenti).

Con Chiesa e Pogba, Allegri potrà finalmente passare dal 3-5-2 al 4-3-3. Il francese non ci sarà comunque contro la Cremonese visto che continua il suo programma personalizzato tra palestra, terapie e piscina ma non ha ancora ripreso confidenza con il campo e mette nel mirino la gara contro il Napoli del 13 gennaio.

Andrea Agnelli ha presenziato all'allenamento della Juventus alla Continassa, come di frequente nei suoi tredici anni di presidenza del club bianconero. Il presidente dimissionario della società, in carico come noto fino al Cda del 18 gennaio, che dovrà occuparsi delle nuove nomine, è stato spesso al campo durante gli allenamenti, nello stesso complesso dove hanno sede gli uffici.

Alla Continassa si sono rivisti in gruppo De Sciglio, Iling e Aké al rientro da lunghi stop, mentre Juan Cuadrado ha svolto un lavoro a parte personalizzato per cercare di essere a disposizione per l'impegno di campionato del 4 gennaio e superare il fastidio al ginocchio che lo perseguita. Iling jr, invece, dopo il riscaldamento ha lasciato il gruppo. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 rientreranno anche Kostic e McKennie dalla spedizione al Mondiale.