Juventus, riecco Pogba: Allegri ritorna alle origini

SI CAMBIA IN MEZZO

Il centrocampista francese può andare in panchina contro il Napoli. Col rientro degli infortunati Allegri può virare sul piano tattico iniziale

La Juventus ritrova Pogba. Questa almeno è la speranza di Massimiliano Allegri che punta ad avere per la prima volta in stagione a disposizione il centrocampista francese per il big match contro il Napoli del 13 gennaio. I problemi al ginocchio destro non operato immediatamente in estate hanno tenuto Pogba fuori dal campo fino al 2023, ma ora la via del recupero è stata intrapresa e Allegri è tornato a ragionare su quel 4-3-3 studiato a tavolino in estate e, tra un acciacco e l'altro, mai potuto realizzare.

La striscia di vittorie consecutive che ha ridato dignità alla classifica della Juventus dopo il terribile inizio di stagione tra campionato e Champions League, finita con la retrocessione in Europa League con tre punti in sei giornate, è arrivata con il ritorno al 3-5-2. Una deviazione rispetto alle idee iniziali per la stagione dovuta ai tantissimi infortuni di giocatori chiave, da Pogba a Di Maria e allo scarso rendimento degli altri interpreti adattati. Con il centrocampo a cinque e lo schieramento di Milik e Vlahovic contemporaneamente, la Juventus ha trovato solidità difensiva riuscendo a infilare un filotto di vittorie con successi importanti in campionato.

Nella testa di Allegri - e di conseguenza nel mercato estivo - però il pensiero è rivolto a quel 4-3-3 che, col rientro di Chiesa e Pogba, può diventare realtà. Il piano tattico per il 2023 prevede l'inserimento di Pogba a centrocampo come mezzala destra al pari di Rabiot sull'interno sinistro, con Locatelli o Paredes in cabina di regia. In attacco Di Maria a destra e Kostic a sinistra, con Vlahovic davanti a Milik nelle gerarchie.