Juventus-Cremonese, Spalletti: "Nessuno dei due interventi era rigore, siamo stati prestativi"

L'allenatore bianconero: "Abbiamo giocato con la voglia giusta, fortunati sul primo gol" 

di Martino Cozzi
12 Gen 2026 - 23:34

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il grande successo per 5-0 in casa con la Cremonese: "Abbiamo fatto una buona partita, con la voglia giusta contro un avversario che sa qual è il mestiere di una squadra come la Cremonese. Nicola conosce come le sue tasche questa categoria, le sue squadre lottano e sono organizzate. Abbiamo avuto un po’ di fortuna nel primo gol, ma anche un po’ di sfortuna sul palo di David. È stata una giornata in cui abbiamo dato continuità e siamo stati anche esecutivi per lunghi tratti. Anche se poi ci sono delle flessioni che sono difficili da togliere". 

La Juventus cala la manita, Cremonese ko: Spalletti riaggancia il treno Champions

L'allenatore bianconero, inoltre, ha anche parlato del livello della propria squadra, paragonandola a Inter e Napoli: "Ieri l’ho guardata bene perché sono due squadre che mi piacciono, hanno giocato a un livello top a viso aperto. Hanno due allenatori bravi. Noi dobbiamo crescere per essere a quel livello, dobbiamo fare degli step e velocemente. Vedo grande disponibilità e impegno e c’è la possibilità di andare a raccattare qualcosa". Sul contratto in scadenza, Spalletti non sembra essere preoccupato: "Ne ho già parlato, sono l’unico che non ha bisogno di avere i contratti. Se dovessi ricominciare spero di poter trovare una squadra. Abbiamo fatto questi discorsi precedentemente molto chiaramente con Comolli. Non mi interessa, mi interessa vedere i giocatori che mi seguono e mi danno l’emozione che avevo fin da bambino". 

Sul ritorno del "vero Spalletti", l'allenatore chiude: "Cambio poco ormai, sono anziano e me lo ricordano i miei figli. Alla mia età, modificare atteggiamento e pensiero è una gara dura. Poi bisogna cercare di aggiornarsi e stare al passo coi tempi. Ma avere giocatori bravi e svegli come i miei è stimolante". E i due rigori? "Nessuno dei due per quello che è il mio pensiero. Li ho rivisti entrambi. Locatelli arriva in contrasto, prende il pallone e poi ritrae il piede".

