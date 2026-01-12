Juventus-Cremonese, Spalletti: "Nessuno dei due interventi era rigore, siamo stati prestativi"

Juventus-Cremonese 5-0: il film della partita
L'allenatore bianconero: "Abbiamo giocato con la voglia giusta, fortunati sul primo gol"di Martino Cozzi
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il grande successo per 5-0 in casa con la Cremonese: "Abbiamo fatto una buona partita, con la voglia giusta contro un avversario che sa qual è il mestiere di una squadra come la Cremonese. Nicola conosce come le sue tasche questa categoria, le sue squadre lottano e sono organizzate. Abbiamo avuto un po’ di fortuna nel primo gol, ma anche un po’ di sfortuna sul palo di David. È stata una giornata in cui abbiamo dato continuità e siamo stati anche esecutivi per lunghi tratti. Anche se poi ci sono delle flessioni che sono difficili da togliere".
L'allenatore bianconero, inoltre, ha anche parlato del livello della propria squadra, paragonandola a Inter e Napoli: "Ieri l’ho guardata bene perché sono due squadre che mi piacciono, hanno giocato a un livello top a viso aperto. Hanno due allenatori bravi. Noi dobbiamo crescere per essere a quel livello, dobbiamo fare degli step e velocemente. Vedo grande disponibilità e impegno e c’è la possibilità di andare a raccattare qualcosa". Sul contratto in scadenza, Spalletti non sembra essere preoccupato: "Ne ho già parlato, sono l’unico che non ha bisogno di avere i contratti. Se dovessi ricominciare spero di poter trovare una squadra. Abbiamo fatto questi discorsi precedentemente molto chiaramente con Comolli. Non mi interessa, mi interessa vedere i giocatori che mi seguono e mi danno l’emozione che avevo fin da bambino".
Sul ritorno del "vero Spalletti", l'allenatore chiude: "Cambio poco ormai, sono anziano e me lo ricordano i miei figli. Alla mia età, modificare atteggiamento e pensiero è una gara dura. Poi bisogna cercare di aggiornarsi e stare al passo coi tempi. Ma avere giocatori bravi e svegli come i miei è stimolante". E i due rigori? "Nessuno dei due per quello che è il mio pensiero. Li ho rivisti entrambi. Locatelli arriva in contrasto, prende il pallone e poi ritrae il piede".
