Juventus-Cremonese, Spalletti: "Nessuno dei due interventi era rigore, siamo stati prestativi"

L'allenatore bianconero, inoltre, ha anche parlato del livello della propria squadra, paragonandola a Inter e Napoli: "Ieri l’ho guardata bene perché sono due squadre che mi piacciono, hanno giocato a un livello top a viso aperto. Hanno due allenatori bravi. Noi dobbiamo crescere per essere a quel livello, dobbiamo fare degli step e velocemente. Vedo grande disponibilità e impegno e c’è la possibilità di andare a raccattare qualcosa". Sul contratto in scadenza, Spalletti non sembra essere preoccupato: "Ne ho già parlato, sono l’unico che non ha bisogno di avere i contratti. Se dovessi ricominciare spero di poter trovare una squadra. Abbiamo fatto questi discorsi precedentemente molto chiaramente con Comolli. Non mi interessa, mi interessa vedere i giocatori che mi seguono e mi danno l’emozione che avevo fin da bambino".