Juventus-Galatasaray, l'impresa sfuma: Spalletti in silenzio per la rabbia. Ma che orgoglio

Un misto di rabbia, delusione e stanchezza fisica per quella che poteva essere una notte da far girare questo momento storto, almeno a livello di risultati, della stagione. Spalletti ha dimostrato di poter schierare una Juve credibile nonostante gli infortuni e un mercato che, ancora una volta, di sicuro non ha premiato la società. Ha incitato i suoi e li ha anche cazziati, se necessario: come la sfuriata contro Adzic nell'errore costato il gol di Osimhen nei supplementari. E alla fine ha fatto comunque i complimenti alla squadra, per averci provato e creduto.