Juventus-Galatasaray, l'impresa sfuma: Spalletti in silenzio per la rabbia. Ma che orgoglio

I giornali sportivi: giovedì 26 febbraio 2026
© sportmediaset
© sportmediaset
La Juventus sfiora la rimonta col Galatasaray ma esce dalla Champions. Spalletti rinuncia alle interviste tra rabbia e orgoglio
La grande prestazione della Juventus nel ritorno playoff Champions contro il Galatasaray ha lasciato Luciano Spalletti... senza parole. Sia in senso figurato, perché orgoglioso di come la squadra sia andata a un soffio dalla clamorosa rimonta nonostante il 2-5 dell'andata e - soprattutto - la discussa espulsione di Kelly, sia in senso pratico perché a fine partita non se l'è sentita di andare davanti ai microfoni a commentare l'eliminazione.
Un misto di rabbia, delusione e stanchezza fisica per quella che poteva essere una notte da far girare questo momento storto, almeno a livello di risultati, della stagione. Spalletti ha dimostrato di poter schierare una Juve credibile nonostante gli infortuni e un mercato che, ancora una volta, di sicuro non ha premiato la società. Ha incitato i suoi e li ha anche cazziati, se necessario: come la sfuriata contro Adzic nell'errore costato il gol di Osimhen nei supplementari. E alla fine ha fatto comunque i complimenti alla squadra, per averci provato e creduto.
Poi davanti alle telecamere si è presentato Chiellini, che ha rinnovato la fiducia al tecnico toscano, mentre lui, Spalletti, era ancora negli spogliatoi ad affrontare un mix di emozioni troppo esplosivo. Ma è già ora di voltare pagina perché domenica sera c'è la Roma, sfida troppo importante nella corsa Champions, e non si può stare fermi a pensare a quello che poteva essere e non è stato. Meglio ricaricare le pile, fisiche ed emotive, per inseguire il traguardo del quarto posto. Guardare al futuro, insomma. E sognare altri notti europee, magari con più fortuna.
© sportmediaset
© sportmediaset