Juventus-Galatasaray, l'impresa sfuma: Spalletti in silenzio per la rabbia. Ma che orgoglio

La Juventus sfiora la rimonta col Galatasaray ma esce dalla Champions. Spalletti rinuncia alle interviste tra rabbia e orgoglio

26 Feb 2026 - 09:15
La grande prestazione della Juventus nel ritorno playoff Champions contro il Galatasaray ha lasciato Luciano Spalletti... senza parole. Sia in senso figurato, perché orgoglioso di come la squadra sia andata a un soffio dalla clamorosa rimonta nonostante il 2-5 dell'andata e - soprattutto - la discussa espulsione di Kelly, sia in senso pratico perché a fine partita non se l'è sentita di andare davanti ai microfoni a commentare l'eliminazione.

Un misto di rabbia, delusione e stanchezza fisica per quella che poteva essere una notte da far girare questo momento storto, almeno a livello di risultati, della stagione. Spalletti ha dimostrato di poter schierare una Juve credibile nonostante gli infortuni e un mercato che, ancora una volta, di sicuro non ha premiato la società. Ha incitato i suoi e li ha anche cazziati, se necessario: come la sfuriata contro Adzic nell'errore costato il gol di Osimhen nei supplementari. E alla fine ha fatto comunque i complimenti alla squadra, per averci provato e creduto.

Poi davanti alle telecamere si è presentato Chiellini, che ha rinnovato la fiducia al tecnico toscano, mentre lui, Spalletti, era ancora negli spogliatoi ad affrontare un mix di emozioni troppo esplosivo. Ma è già ora di voltare pagina perché domenica sera c'è la Roma, sfida troppo importante nella corsa Champions, e non si può stare fermi a pensare a quello che poteva essere e non è stato. Meglio ricaricare le pile, fisiche ed emotive, per inseguire il traguardo del quarto posto. Guardare al futuro, insomma. E sognare altri notti europee, magari con più fortuna.

