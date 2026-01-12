Serie A, Juventus-Cremonese 5-0: i bianconeri confermano il quarto posto

© Getty Images
Decidono i gol di Bremer, David, Yildiz, McKennie e l'autorete di Terracciano: e l'Inter è a soli quattro puntidi Redazione
La ventesima giornata di Serie A si chiude con la goleada della Juventus, che travolge 5-0 la Cremonese all'Allianz Stadium. In tre minuti, i bianconeri indirizzano la sfida con le reti di Bremer (deviazione involontaria di testa sul tiro dal limite di Miretti al 12') e David (15'). Yildiz sbaglia un rigore ma sulla ribattuta firma il 3-0 al 35', poi nella ripresa l'autorete di Terracciano (48') e l'incornata di McKennie (64') certificano la festa della Vecchia Signora. Spalletti sale a 39 punti e, in attesa dei recuperi, aggancia Napoli e Roma, andando a -4 dall'Inter. I grigiorossi di Nicola, invece, restano a quota 22, al momento a +8 sulla zona retrocessione.
LE PAGELLE DELLA JUVENTUS
Di Gregorio 6,5 - Inoperoso fino al 72' quando fa la sua unica parata su Grassi.
Kalulu 6,5 - L'irrinunciabile di Spalletti fa anche da assistman per McKennie.
Bremer 7 - Fortunato protagonista del gol del vantaggio.
Kelly 6 - Al rientro dall'infortunio trova una partita importante, con buone chiusure.
McKennie 7,5 - Un gol e mezzo: i suoi inserimenti sono fondamentali per mettere il lucchetto al match.
Locatelli 6,5 - Bravo nel trasformare sempre l'azione da difensiva a offensiva.
Thuram 7 - Strappo strepitoso sul raddoppio bianconero, corsa e qualità.
Cambiaso 6 - Non entra in giocate decisive del match, ma è ordinato.
Miretti 7 - Anche se il tabellino non gli darà giustizia, trova di fatto due assist.
Yildiz 7 - Torna al gol in casa dopo più di un mese.
David 7 - Continua il suo momento magico: il suo gol indirizza ulteriormente la gara.
Cabal 6 - Entra per Cambiaso e deve solo gestire una partita già chiusa.
Zhegrova 6 - Prova a iscriversi alla festa, ma non va oltre qualche giocata.
Koopmeiners 6 - Ritorna dietro prendendo momentaneamente il posto di Bremer.
Adzic 6 - Qualche giocata in una partita già chiusa.
Openda sv - Provato negli ultimi minuti insieme a David.
IL TABELLINO
JUVENTUS-CREMONESE 5-0
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 7 (26' st Koopmeiners 6), Kelly 6, Cambiaso 6 (17' st Cabal 6); Locatelli 6,5 (26' st Adzic 6), Thuram 7; McKennie 7,5, Miretti 7 (38' st sv Openda), Yildiz 7 (17' st Zhegrova 6); David 7. A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Joao Mario, Rouhi, Felipe. All.: Spalletti 7,5
Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Bianchetti 5,5; Zerbin 6, Grassi 6 (38' st Folino sv), Bondo 5,5 (25' st Vandeputte 6), Johnsen 5,5 (1' st Floriani 5,5), Pezzella 5; Vardy 5 (13' st Vazquez 6), Bonazzoli 5,5 (13' st Sanabria 6). A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola 5
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 3' st aut. Terracciano, 19' st McKennie
Ammoniti: Pezzella (C)
Espulsi: al 27' Nicola (C) per proteste
Note: al 35' Yildiz (J) sbaglia un calcio di rigore
LE STATISTICHE
La Juventus ha vinto nove delle ultime 11 partite disputate tra campionato e coppe (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 24 (10N, 5P) – dalla data del primo di questi successi (26 novembre scorso) solamente Aston Villa e Barcellona (10 ciascuna) hanno vinto più incontri tra le formazioni dei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni.
Da inizio novembre - quando Luciano Spalletti ha esordito sulla panchina della Juventus, proprio contro la Cremonese - solo l'Inter (25, otto successi) ha raccolto più punti e vinto più partite dei bianconeri (24, 7 vittorie) in Serie A.
Dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti a inizio novembre nessuna squadra ha segnato più gol in Serie A rispetto alla Juventus (20, come l’Inter).
La Juventus ha segnato almeno cinque reti in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 4 febbraio 2018 contro il Sassuolo, anche in quel caso all'Allianz Stadium (7-0).
In questa stagione solamente il PSG (17) ha mandato in gol più giocatori rispetto alla Juventus (16) nei cinque principali campionati europei in corso: 16, one more than the number of Juventus players who scored in the entire 2024/25 Serie A season (15).
La Juventus ha segnato quattro gol nei primi 50 minuti di un match di Serie A per la prima volta dal 23 maggio 2021, in trasferta contro il Bologna; in casa, invece, i bianconeri non ci riuscivano dal 4 febbraio 2018 contro il Sassuolo.
La Juventus ha segnato due gol nei primi 15 minuti di una partita in Serie A per la prima volta dal 15 luglio 2020 (vs Sassuolo, reti di Danilo e Gonzalo Higuain).
Dal suo esordio in Serie A nella stagione 2023/24, tra I giocatori che hanno segnato più di 15 gol nei cinque principali campionati europei solamente Lamine Yamal (21, classe 2007) è più giovane di Kenan Yildiz (16, classe 2005).
La Juventus ha segnato cinque gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo l'Inter (otto) e il Sassuolo (sei) ne contano di più in questa stagione in Serie A.
Kenan Yildiz ha segnato sette gol in 19 presenze in questo campionato, eguagliando il suo record di marcature in un singolo campionato di Serie A (sette anche nel 2024/25, ma in 35 apparizioni).
Solamente Lautaro Martínez (10) e Christian Pulisic (otto) hanno segnato più gol di Kenan Yildiz in questo campionato (sette, come Rafael Leão e Hakan Çalhanoglu).
Jonathan David è tornato a segnare in due presenze di fila con il proprio club considerando tutte le competizioni per la prima volta dal marzo 2025, quando vestiva la maglia del Lille.
Tutti gli otto gol segnati in Serie A da Bremer con la Juventus sono arrivati di testa: dalla stagione 2022/23, quella del suo arrivo in bianconero, il brasiliano è il giocatore che ha realizzato più reti tra quelli che hanno segnato esclusivamente con questo fondamentale nei cinque principali campionati europei.
Bremer è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 2024 (vs Roma), interrompendo una striscia di 17 incontri consecutivi senza reti nel massimo torneo.
Dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti solamente Nikola Vlasic (sette), Nicolò Zaniolo e Scott McTominay (cinque ciascuno) hanno preso parte a più gol in Serie A tra I centrocmpisti rispetto a Weston McKennie (quattro, due gol e due assist).
La Juventus ha segnato tre gol in un primo tempo di un incontro di Serie A per la prima volta dall’agosto 2023 (tre vs Udinese).
La Juventus ha sbagliato due rigori di fila in Serie A per la prima volta dagli errori contro Empoli e Monza tra il Settembre e il dicembre 2023 (vs Empoli e Monza) - I bianconeri avevano realizzato tutti i nove tiri dal dischetto calciati prima di questo doppio errore.
La Cremonese ha perso quattro delle sue ultime sei partite di Serie A (2N), tante sconfitte quante nei precedenti 14 incontri nel massimo torneo con Davide Nicola in panchina (5V, 5N).
La Cremonese ha subito almeno cinque gol in un match di Serie A per la prima volta dal Maggio 2023 (1-5 vs Bologna al Dall’Ara).
Quello di Filippo Terracciano è il primo autogol di un giocatore della Cremonese in Serie A da quello di Vlad Chiriches nel gennaio 2023 (vs Bologna).