L'Atalanta batte l'Arezzo 3-2 in rimonta nell'amichevole a Zingonia

26 Lug 2026 - 22:07
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L'Atalanta di Maurizio Sarri batte in rimonta per 3-2 l'Arezzo di Cristian Bucchi nell'amichevole in sede, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Ibrahim Sulemana ed Ederson ai primi minuti al rientro dai Mondiali come De Roon, Kossounou e Krstovic ribaltano nella ripresa il doppio vantaggio ospite. Si chiude la prima parte del ritiro precampionato dei bergamaschi, che riprendono il lavoro mercoledì 29 luglio. A segno nel primo tempo gli amaranto subito con un sinistro a giro dal limite di Arena lanciato a destra da Sala e al 7' Illanes correggendo di testa l'angolo da destra di Tavernelli. Nel secondo, al 4', Sulemana accorcia inserendosi di destro e aiutandosi col palo in asse con Ahanor e la rifinitura di tacco di Krstovic riaprendo il match. Al 19' Maldini serve Ederson che appoggia davanti all'area piccola, poi al 26' Krstovic, neo papà della secondogenita Nika e autore di altre tre occasioni, schiaccia di testa il 3-2 alzandosi sul primo palo sul corner dello stesso Maldini da sinistra. 

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