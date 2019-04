Juventus, Chiellini: "Kean persona per bene. E bravo Giacomelli"

03/04/2019

Giorgio Chiellini ha parlato da capitano dopo il Cagliari: "Una prova di maturità importante". Ma il difensore della Juventus si è soffermato in particolar modo su Kean: "Ha fatto un solo grande errore, la simulazione. Moise è una persona per bene, un talento italiano come Zaniolo e Chiesa. La mia paura è che venga etichettato come non merita. Un applauso anche a Giacomelli: ha fatto quello che doveva in quella situazione".