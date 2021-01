Juventus, Chiellini a Buffon: "Bello ritrovarci in campo". Il difensore ora punta l'Inter

IL MESSAGGIO

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha scritto del ritorno in campo al fianco di Gianluigi Buffon nella serata di Coppa Italia contro il Genoa attraverso un post comparso sui propri profili social: "È stato bello ritrovarci fianco a fianco dal primo minuto esattamente 997 giorni dopo. Ed è altrettanto bello difendere questi colori insieme da così tanto tempo...". Chiellini è rimasto in campo un'ora abbondante e, vista l'assenza di De Ligt, si candida per una maglia da titolare contro l'Inter.

Del resto gli avversari da affrontare nel big match di San Siro non sono certamente dei più semplici, Lautaro Martinez e soprattutto Lukaku che sui duelli fisici sta costruendo le fortune dell'Inter di Conte. Una sfida fondamentale per la Juventus in chiave rimonta scudetto e che, dopo i supplementari non previsti in Coppa Italia, sta consegnando ad Andrea Pirlo qualche grattacapo di troppo.

L'assenza di De Ligt, positivo al Covid, lascia aperta ogni strada per il pacchetto arretrato bianconero e il tecnico sembra orientato a schierare una linea a tre con Danilo, Bonucci e Demiral. Però Chiellini è in rimonta nelle possibilità di scendere in campo dal primo minuto, portando la propria qualità ed esperienza al servizio della squadra.