Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
juventus

Vlahovic vuole riprendersi la Juve: punta al rientro in campo per la sfida all'Inter

Aggiornamenti confortanti per l'infortunio all'adduttore dell'attaccante serbo, che potrebbe rientrare già per il Derby d'Italia del 15 febbraio 

08 Gen 2026 - 10:31

La Juventus potrebbe ritrovare Dusan Vlahovic prima del previsto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l'attaccante serbo è possibile un rientro anticipato di 2 o 3 settimane rispetto alla tabella di marcia. Questo vorrebbe dire rivederlo in campo già da metà febbraio, con la sfida in casa dell'Inter (weekend del 15 febbraio) ovviamente nel mirino

Il classe 2000 è ai box dallo scorso 29 novembre, quando si è fermato nella sfida casalinga contro il Cagliari e gli esami strumentali non hanno dato certo notizie confortanti: per Vlahovic, una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra

Già da inizio dicembre, l'attaccante bianconero si è però messo al lavoro per poter tornare ad aiutare i compagni il prima possibile. Primo passo importante con l'operazione effettuata a Londra per la "riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro", come riportato dal comunicato del club. Juventus che, in attesa di possibili movimenti di mercato, ha intanto ritrovato Jonathan David, in gol col Sassuolo dopo l'errore dal dischetto contro il Lecce. 

Poco più di un mese dopo, la fisioterapia procede al meglio per Vlahovic e la Juventus si può dire cautamente ottimista sul suo recupero entro marzo. Se sarà confermato il rientro con l'Inter il 15 febbraio, l'ex Fiorentina salterà ancora otto gare prima di tornare a disposizione di Luciano Spalletti: le partite in campionato contro Cremonese, Cagliari, Napoli, Parma e Lazio; gli impegni di Champions League di fronte a Benfica (21 gennaio) e Monaco (28 gennaio); così come i quarti di finale di Coppa Italia del 4 febbraio in casa dell'Atalanta. 

Leggi anche

David, l'abbraccio dei compagni e la corsa di Spalletti: "Ho apprezzato molto, Iceman è tornato"

juventus
vlahovic
rientro
infortunio
inter juve

Ultimi video

01:21
Inter stasera a Parma

Inter stasera a Parma

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

01:49
Oristanio: "Serviva più coraggio"

Oristanio: "Serviva più coraggio"

02:04
Bonny: "Tornare qui mi tocca il cuore"

Bonny: "Tornare qui mi tocca il cuore"

01:15
Verso Torino-Udinese

Verso Torino-Udinese

01:23
Sarri senza attaccanti

Sarri senza attaccanti

01:45
Italiano sfida Palladino

Italiano sfida Palladino

01:00
Domani Milan-Genoa

Domani Milan-Genoa

01:45
4 gare senza subire gol

4 gare senza subire gol

01:51
Chi(vu) si rivede

Chi(vu) si rivede

01:21
Inter stasera a Parma

Inter stasera a Parma

I più visti di Juventus

David, l'abbraccio dei compagni e la corsa di Spalletti: "Ho apprezzato molto, Iceman è tornato"

"Inutile, scarso, vendetelo!": rabbia dei tifosi Juve contro Jonathan David

Spalletti: "L'abbraccio a David? Giusto fargli sentire quanti amici ha nello spogliatoio"

Juve e Roma, sfida Champions da brividi: Spalletti può sorridere, Gasperini ha il muso lungo

Vlahovic brucia le tappe dopo l'infortunio: potrebbe rientrare per un big match

In Francia lo chiamavano 'iceman': in pochi mesi alla Juve David si è sciolto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:04
Genoa, i convocati per il Milan: 6 assenti per De Rossi
10:18
Juve, senti il ct del Canada: "Dopo il gol David non si fermerà più"
09:48
Akanji stupisce per il taglio di capelli: "Ma per Inter-Napoli li rimetto a posto!"
23:39
Udinese, Runjaic: "Felici per la prima vittoria del 2026. Okoye è il titolare"
23:35
Torino, Baroni: "Ho poco da rimproverare. Dispiace per le sconfitte in casa"