Vlahovic vuole riprendersi la Juve: punta al rientro in campo per la sfida all'Inter

Aggiornamenti confortanti per l'infortunio all'adduttore dell'attaccante serbo, che potrebbe rientrare già per il Derby d'Italia del 15 febbraio
La Juventus potrebbe ritrovare Dusan Vlahovic prima del previsto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l'attaccante serbo è possibile un rientro anticipato di 2 o 3 settimane rispetto alla tabella di marcia. Questo vorrebbe dire rivederlo in campo già da metà febbraio, con la sfida in casa dell'Inter (weekend del 15 febbraio) ovviamente nel mirino.
Il classe 2000 è ai box dallo scorso 29 novembre, quando si è fermato nella sfida casalinga contro il Cagliari e gli esami strumentali non hanno dato certo notizie confortanti: per Vlahovic, una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra.
Già da inizio dicembre, l'attaccante bianconero si è però messo al lavoro per poter tornare ad aiutare i compagni il prima possibile. Primo passo importante con l'operazione effettuata a Londra per la "riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro", come riportato dal comunicato del club. Juventus che, in attesa di possibili movimenti di mercato, ha intanto ritrovato Jonathan David, in gol col Sassuolo dopo l'errore dal dischetto contro il Lecce.
Poco più di un mese dopo, la fisioterapia procede al meglio per Vlahovic e la Juventus si può dire cautamente ottimista sul suo recupero entro marzo. Se sarà confermato il rientro con l'Inter il 15 febbraio, l'ex Fiorentina salterà ancora otto gare prima di tornare a disposizione di Luciano Spalletti: le partite in campionato contro Cremonese, Cagliari, Napoli, Parma e Lazio; gli impegni di Champions League di fronte a Benfica (21 gennaio) e Monaco (28 gennaio); così come i quarti di finale di Coppa Italia del 4 febbraio in casa dell'Atalanta.