Juventus, Kelly può salutare dopo sei mesi: lo cerca il Sunderland

Il 3 febbraio l'approdo alla Juventus, il 7 maggio il riscatto a titolo definitivo dal Newcastle e ora la cessione? Lloyd Kelly potrebbe fare le valigie neanche sei mesi dopo l'arrivo in bianconero e tornare in Premier League visto che c'è il pressing del Sunderland. In realtà il difensore inglese, spiega la Gazzetta dello Sport, non ha mai manifestato la voglia di andare via e non ha chiesto la cessione ma se l'offerta fosse allettante ci potrebbe anche riflettere su. Ma deve essere allettante pure la proposta alla Juve che valuterebbe l'addio solo di fronte a 18-20 milioni di euro, cifra non a caso visto che tra prestito oneroso (3 milioni) e riscatto obbligatorio (17 milioni) è costato proprio 20 milioni ai bianconeri.