MANOVRE BIANCONERE

Juventus, Kelly può salutare dopo sei mesi: lo cerca il Sunderland

Se arrivasse un'offerta da 20 milioni di euro l'inglese potrebbe tornare in Premier League e sbloccare l'affare Kolo Muani

10 Ago 2025 - 11:29

Il 3 febbraio l'approdo alla Juventus, il 7 maggio il riscatto a titolo definitivo dal Newcastle e ora la cessione? Lloyd Kelly potrebbe fare le valigie neanche sei mesi dopo l'arrivo in bianconero e tornare in Premier League visto che c'è il pressing del Sunderland. In realtà il difensore inglese, spiega la Gazzetta dello Sport, non ha mai manifestato la voglia di andare via e non ha chiesto la cessione ma se l'offerta fosse allettante ci potrebbe anche riflettere su. Ma deve essere allettante pure la proposta alla Juve che valuterebbe l'addio solo di fronte a 18-20 milioni di euro, cifra non a caso visto che tra prestito oneroso (3 milioni) e riscatto obbligatorio (17 milioni) è costato proprio 20 milioni ai bianconeri.

Soldi che potrebbero anche sbloccare l'operazione Kolo Muani che nelle intenzioni di Comolli e Modesto doveva essere finanziata dall'addio di Vlahovic, attorno al quale è tutto fermo, così come attorno ad altri esuberi già definiti come Nico Gonzalez e Douglas Luiz. E allora i 10 milioni chiesti dal Psg per il nuovo prestito oneroso (con obbligo di riscatto fissato a 30-35 milioni a condizioni facilmente raggiungibili) sarebbero finalmente disponibili per dare a Tudor l'attaccante che vuole. Ma prima il Sunderland deve chiarire le proprie intenzioni e, nel caso, Kelly accettare il ritorno in Premier League.

Tudor: "Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners. Vlahovic? Sta lavorando bene"

kelly
sunderland

