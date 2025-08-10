Logo SportMediaset
amichevole

Juventus, l'amichevole contro il Borussia Dortmund LIVE

Secondo test pre-campionato per i bianconeri dopo il 2-2 contro la Reggiana: altri minuti per Bremer

10 Ago 2025 - 17:42
Dopo il 2-2 contro la Reggiana, seconda amichevole pre-campionato per la Juventus di Igor Tudor che sfida il Borussia Dortmund in Germania. Al Signal Iduna Park nuove chance per i nuovi Joao Mario e Jonathan David ma anche per Bremer e Koopmeiners (che però parte dalla panchina) per i quali il tecnico croato ha speso parole importanti alla vigilia. Nico Gonzalez non sarà della partita per un problema muscolare mentre in panchina ci sarà Dusan Vlahovic, ancora rebus irrisolto del mercato bianconero in attesa del ritorno di Kolo Muani. Dopo questa amichevole, il test successivo verso il debutto in Serie A (domenica 24 contro il Parma) sarà mercoledì contro la Next Gen. Tra i gialloneri, da segnalare la presenza in campo di Mats Hummels che disputerà così l'ultima partita della sua carriera. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI
Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Bensebaini, Bellingham, Guirassy, Groß, Hummels, Sabitzer, Svensson, Ryerson, Adeyemi. All. Nico Kovac

Juventus (3-4-2-1):Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Fuscaldo, Gatti, Vlahovic, Gonzalez, Arthur, Mckennie, Adzic, Kostic, Miretti, Rugani, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal, Djalo, Rouhi, Gil Puche, Pietrelli. All. Tudor

LA CRONACA DI DORTMUND-JUVE 0-0

Primo tempo

6' - Primo squillo della partita, Guirassy ci prova di testa su cross da calcio di punizione: la palla sfiora la traversa

1' - Iniziato il match dopo un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex giocatore tedesco Frank Mill

