Juventus, l'amichevole contro il Borussia Dortmund LIVE

Dopo il 2-2 contro la Reggiana, seconda amichevole pre-campionato per la Juventus di Igor Tudor che sfida il Borussia Dortmund in Germania. Al Signal Iduna Park nuove chance per i nuovi Joao Mario e Jonathan David ma anche per Bremer e Koopmeiners (che però parte dalla panchina) per i quali il tecnico croato ha speso parole importanti alla vigilia. Nico Gonzalez non sarà della partita per un problema muscolare mentre in panchina ci sarà Dusan Vlahovic, ancora rebus irrisolto del mercato bianconero in attesa del ritorno di Kolo Muani. Dopo questa amichevole, il test successivo verso il debutto in Serie A (domenica 24 contro il Parma) sarà mercoledì contro la Next Gen. Tra i gialloneri, da segnalare la presenza in campo di Mats Hummels che disputerà così l'ultima partita della sua carriera.