Juventus, Andrea Agnelli: "Anno durissimo, qualcuno non l'ha capito. Ora obiettivo Champions"

Andrea Agnelli, durante la presentazione di Andrea Pirlo come prossimo allenatore della Juventus Under 23, ha voluto fare un primo bilancio della stagione dopo lo scudetto conquistato: "Un anno durissimo e difficilissimo, forse qualcuno non l'ha capito. Abbiamo cambiato 13 persone nello staff tecnico, dal nutrizionista al preparatore atletico all'allenatore: in pratica quasi tutto il gruppo che gestisce la squadra".