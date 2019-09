Juventus, allarme infortuni: anche Higuain in dubbio per l'Atletico

VERSO LA CHAMPIONS

Archiviata la non certo brillante trasferta sul campo della Fiorentina, per la Juventus è tempo di pensare soltanto alla Champions League. Mercoledì sera al Wanda Metropolitano i bianconeri sfidano l'Atletico Madrid per la sfida più difficile del raggruppamento, ma Maurizio Sarri dopo la gara coi viola deve fare i conti con alcuni problemi di infermeria: Douglas Costa è sicuramente indisponibile, Miralem Pjanic lo è al 99%, (oggi effettuerà i controlli medici) e anche Gonzalo Higuain potrebbe non essere della partita. Sarri: "Manca la brillantezza, ma giocando alle 15..."

Secondo 'Tuttosport', infatti, il Pipèita deve fare i conti con un problema muscolare causato da un colpo alla coscia. Dovrebbe trattarsi soltanto di una botta, ieri l'argentino ha partecipato al tradizionale programma di scarico post gara, ma sarà decisiva la giornata di lunedì per capire le sensazioni dell'argentino.

Se Higuain non dovesse farcela, al suo posto scalda i motori Paulo Dybala, che fino ad oggi ha giocato meno di 15' totali, nella sfida contro il Napoli. Per la Joya sarebbe grande chance, così come lo sarà per Federico Bernardeschi, che con ogni probabilità prenderà il posto di Douglas Costa. Al posto di Pjanic dovrebbe giocare invece, come accaduto a Firenza, Rodrigo Bentancur. Infine, anche Adrien Rabiot si candida ad una maglia da titolare: il francese è in grande forma e proverà a 'rubare' una maglia a Blaise Matuidi o Sami Khedira.

