Juve, allarme infortuni: si fermano Douglas Costa e Pjanic

La Juve esce dal Franchi con l'infermeria piena: preoccupano le condizioni di Douglas Costa e Pjanic che sono stati costretti ad uscire durante il primo tempo della sfida con la Fiorentina. Per entrambi due guai, all'apparenza, muscolari. Il brasiliano è stato sostituito con Bernardeschi dopo appena 8 minuti per un problema muscolare alla coscia destra. Per il bosniaco, invece, un affaticamento al flessore che ha abbandonato il campo al 44'. Al suo posto dentro Bentancur.