Juve, Zhegrova in dieci minuti ha fatto innamorare i tifosi

L'ingresso convincente contro il Borussia Dortmund potrebbe dargli ulteriori minuti contro il Verona
Entrato, anche a sorpresa perché nei giorni precedenti alla partita sembrava non dovesse essere neppure convocato, all'87' di Juve-Borussia Dortmund, Edon Zhegrova è riuscito a far innamorare i tifosi bianconeri in soli dieci minuti. Sua la scossa che ha dato via al gol del definitivo 4-4 al 96' (di qui i dieci minuti complessivi di prestazione dell'ex Lille) con la palla servita a Vlahovic dopo un dribbling, e la rete di Kelly imbeccato proprio dal serbo.
Una liberazione anche per Zhegrova stesso che, dopo aver lottato con la pubalgia per tutta la scorsa stagione, sta ancora cercando la forma migliore, per questo sembrava non dovesse neanche essere in panchina in Champions League. Invece i progressi fisici, anche imprevisti in senso positivo, sono stati migliori rispetto alla tabella di marcia e per questo Igor Tudor lo ha convocato. Non per fare numero ma perché, se la partita lo avrebbe richiesto, voleva puntare su di lui. E così è stato.
Potrebbe, dovrebbe, essere così anche domani contro il Verona quando si potrebbe vedere il kosovaro per uno spezzone di partita ancora più lungo. Vero che Yildiz avrebbe bisogno di rifiatare ma sarebbe strano vederlo subito titolare, un rischio che probabilmente Tudor non vuole saggiamente ancora prendersi. Per Zhegrova, però, rivedere il campo con continuità dopo mesi da incubo è già una vittoria. Il resto lo dirà una stagione tutta da giocare in cui vuole tornare a essere continuo e decisivo, proprio come contro il Dortmund.
