Juve, Zhegrova in dieci minuti ha fatto innamorare i tifosi

Una liberazione anche per Zhegrova stesso che, dopo aver lottato con la pubalgia per tutta la scorsa stagione, sta ancora cercando la forma migliore, per questo sembrava non dovesse neanche essere in panchina in Champions League. Invece i progressi fisici, anche imprevisti in senso positivo, sono stati migliori rispetto alla tabella di marcia e per questo Igor Tudor lo ha convocato. Non per fare numero ma perché, se la partita lo avrebbe richiesto, voleva puntare su di lui. E così è stato.