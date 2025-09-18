Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
JUVENTUS

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Il serbo ha convinto Tudor ma è con la società che deve fare chiarezza per evitare un addio problematico

18 Set 2025 - 09:11
© Getty Images

© Getty Images

Sei gol in sette partite per Dusan Vlahovic, con la firma da ultimo sulla clamorosa rimonta contro il Borussia Dortmund in Champions, assist finale compreso: dalla panchina per risollevare la Juve e dare anche un senso compiuto alla sua ostinata permanenza in bianconero. Contro tutto e tutti, con il cartello "in vendita" sulla schiena per tutta una lunga e tormentata estate: ma il serbo ha risposto prima col silenzio e poi con i fatti, facendo quel che doveva fare, convincere chi doveva convincere, vale dire Igor Tudor. Il campo, prima di tutto.

Leggi anche

Vlahovic dalla panca è incontenibile, Yildiz disegna calcio: la Juve non molla mai ma concede troppi gol

Il resto... resta: restano i 12 milioni di ingaggio che la Juve gli deve corrispondere e restano le divergenze con l'attuale dirigenza. La scadenza del contratto è lì, giugno 2026: le distanze, per ora, immutate. Parti irrigidite sulle proprie posizioni da tempo ormai, dialoghi azzerati o quasi. Eppure tutto è possibile, servono aperture, compromessi, ripensamenti.

Leggi anche

Juve, ecco la risposta a Modric e De Bruyne: idea Bernardo Silva

Dusan sta facendo il suo, i messaggi "calcistici" sono chiari: ora ne servono altri, extra-campo, ma serve pure che la dirigenza juventina sia disposta ad ascoltarli. Tempo al tempo, la missione non è impossibile: a Torino c'è chi giura che uno spiraglio si stia aprendo.

juventus
vlahovic
borussia dortmund

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:01
Messi avanti con Miami, pronto il prolungamento del contratto
09:17
Udinese, il Milan punta su Thomas Kristensen
23:24
Dall'Inghilterra: il Barça tenterà l'assalto a Haaland nel 2026
22:33
Al Hilal, Ruben Neves può tornare in Europa
21:41
Inter, Marotta: "Nessun rimpianto di mercato"