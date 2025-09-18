Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Sei gol in sette partite per Dusan Vlahovic, con la firma da ultimo sulla clamorosa rimonta contro il Borussia Dortmund in Champions, assist finale compreso: dalla panchina per risollevare la Juve e dare anche un senso compiuto alla sua ostinata permanenza in bianconero. Contro tutto e tutti, con il cartello "in vendita" sulla schiena per tutta una lunga e tormentata estate: ma il serbo ha risposto prima col silenzio e poi con i fatti, facendo quel che doveva fare, convincere chi doveva convincere, vale dire Igor Tudor. Il campo, prima di tutto.