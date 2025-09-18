Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Il serbo ha convinto Tudor ma è con la società che deve fare chiarezza per evitare un addio problematico
Sei gol in sette partite per Dusan Vlahovic, con la firma da ultimo sulla clamorosa rimonta contro il Borussia Dortmund in Champions, assist finale compreso: dalla panchina per risollevare la Juve e dare anche un senso compiuto alla sua ostinata permanenza in bianconero. Contro tutto e tutti, con il cartello "in vendita" sulla schiena per tutta una lunga e tormentata estate: ma il serbo ha risposto prima col silenzio e poi con i fatti, facendo quel che doveva fare, convincere chi doveva convincere, vale dire Igor Tudor. Il campo, prima di tutto.
Il resto... resta: restano i 12 milioni di ingaggio che la Juve gli deve corrispondere e restano le divergenze con l'attuale dirigenza. La scadenza del contratto è lì, giugno 2026: le distanze, per ora, immutate. Parti irrigidite sulle proprie posizioni da tempo ormai, dialoghi azzerati o quasi. Eppure tutto è possibile, servono aperture, compromessi, ripensamenti.
Dusan sta facendo il suo, i messaggi "calcistici" sono chiari: ora ne servono altri, extra-campo, ma serve pure che la dirigenza juventina sia disposta ad ascoltarli. Tempo al tempo, la missione non è impossibile: a Torino c'è chi giura che uno spiraglio si stia aprendo.
