Inter eliminata dal Bodo e beffata? Rischia la multa per lo sponsor in Norvegia

Un caso simile si era verificato nell'ottobre 2024, quando i nerazzurri sfidarono lo Young Boys in trasferta in un altro Paese, la Svizzera, in cui le norme sulla pubblicità al gioco d'azzardo sono abbastanza stringenti. In quel caso, l'Inter evitò provvedimenti per il fatto che lo sponsor sulle magliette fosse relativo a un sito di infotainment e non direttamente a un portale per le scommesse. Stessa ragione per cui ha avuto il via libera dell'Agcom in Italia.