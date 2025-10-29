Intervento "brillantemente riuscito" per De Bruyne in Belgio: starà fuori 3-4 mesi

Il Napoli ha perso De Bruyne per infortunio, ma il centrocampista non ha voluto perdere tempo e ha già iniziato il percorso di recupero per tornare ad aiutare il suo Napoli. Questa mattina il centrocampista belga si è operato ad Anversa per iniziare a curare la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto ad abbandonare la partita contro l'Inter.