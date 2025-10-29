Intervento "brillantemente riuscito" per De Bruyne in Belgio: starà fuori 3-4 mesi

Napoli corsaro a Lecce: decide Anguissa
© Getty Images
© Getty Images
Il centrocampista ha optato per l'intervento chirurgico in Belgio dopo l'infortunio subito in campionato contro l'Inter
Il Napoli ha perso De Bruyne per infortunio, ma il centrocampista non ha voluto perdere tempo e ha già iniziato il percorso di recupero per tornare ad aiutare il suo Napoli. Questa mattina il centrocampista belga si è operato ad Anversa per iniziare a curare la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto ad abbandonare la partita contro l'Inter.
L'intervento, come confermato da Lieven Maesschalck, fisioterapista 61enne di fiducia di De Bruyne, sarebbe andato "bene, anzi brillantemente", ma i tempi di recupero restano lunghi: il belga, infatti, dovrà rimanere fermo almeno per 3 mesi, sperando di riuscire a tornare in campo per fine gennaio 2026. Non sorridono i tifosi azzurri e non sorride neanche Conte, che perde per una fetta importanti di stagione uno dei suoi giocatori con più qualità e una soluzione offensiva che ampliava le possibilità di variare moduli e schemi offensivi. Probabilmente, come visto ieri, l'allenatore tornerà a usare con più frequenza il 4-3-3 visto ieri a Lecce.
De Bruyne, intanto, inizierà già da domani il suo percorso di recupero, cercando di tornare in forma per il finale di stagione e per il mondiale 2026. Ecco il comunicato del Napoli:
Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.
L’intervento è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio.
© Getty Images
© Getty Images