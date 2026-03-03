Serie B, invase il campo durante Palermo-Sudtirol: Daspo di 10 anni
Il questore di Palermo ha disposto un Daspo di dieci anni nei confronti di un tifoso rosanero resosi responsabile di invasione di campo in occasione dell'incontro di calcio del campionato di B tra Palermo e Sudtirol, disputato lo scorso 21 febbraio allo stadio della Favorita. Durante il primo tempo della gara l'uomo ha scavalcato la barriera che separa la curva nord dal terreno di gioco ed è entrato in campo, calciando un pallone e correndo verso l'area di rigore. L'episodio ha causato la momentanea interruzione dell'incontro. Bloccato dagli agenti della Digos, il tifoso è stato denunciato e poi sottoposto a Daspo. Per dieci anni gli sarà impedito di accedere negli stadi italiani e di recarsi in luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, nelle due ore precedenti all'inizio delle gare e due ore dopo la loro conclusione. Il destinatario del provvedimento in passato era già stato colpito da due provvedimenti di Daspo (nel 2003 e nel 2005) e, inoltre, solo poche settimane prima dell'episodio del 21 febbraio era stato deferito per aver scavalcato una recinzione dello stadio Barbera durante Palermo-Spezia. Disposto anche l'obbligo di presentazione in commissariato per 5 anni in concomitanza con le partite del Palermo, sia casalinghe sia in trasferta.