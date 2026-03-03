Roma, multa di 6.000 euro per i cori contro Spalletti

Il Giudice Sportivo ha multato la Roma per i cori dei tifosi giallorossi contro Luciano Spalletti durante il match contro la Juventus

03 Mar 2026 - 12:28
Luciano Spalletti © italyphotopress

Luciano Spalletti © italyphotopress

Nelle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27.a giornata di Serie A c'è anche una multa alla Roma per i cori dei tifosi contro Luciano Spalletti nel big match dell'Olimpico giocato domenica sera contro la Juventus. "Ammenda di 6.000 euro alla società Roma per avere i suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS" si legge nel comunicato.

Al 12' della ripresa Spalletti si era lamentato per un fallo ripetuto di Rensch su Yildiz, in quel momento lo stadio Olimpico era esploso con forza urlando cori contro l'ex tecnico.

Spalletti, alla Juventus da ottobre 2025, aveva allenato la Roma in due precedenti episodi. Dal 2005 al 2009 (con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e dal gennaio 2016 a giugno 2017.

