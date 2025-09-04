Juve, che valzer in attacco: in sei per tre maglie, gerarchie e opzioni

Quanto ai trequartisti invece, per ora Yildiz e Conceiçao sono davanti a tutti nelle preferenze di Tudor, ma prossimamente Zhegrova potrebbe essere un'alternativa molto interessante. Reduce da un lungo periodo di stop, una volta recuperata la condizione, il kosovaro potrà essere impiegato infatti sia a partire da destra al posto del portoghese, sia a partire da sinistra per far rifiatare un po' il turco. E non è tutto qui. Ipotizzando anche un cambio di modulo, infatti, Zhegrova potrebbe giocare anche più largo in fascia in un tridente. In casa Juve è iniziato il valzer degli attaccanti e Tudor avrà molto da lavorare per trovare i giusti equilibri, chiarire le gerarchie e sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori a seconda delle necessità.