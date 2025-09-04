Logo SportMediaset
Calcio
juventus
LE "ARMI" DI TUDOR

Juve, che valzer in attacco: in sei per tre maglie, gerarchie e opzioni

David, Yildiz e Conceiçao in pole, ma Vlahovic, Openda e Zhegrova non sono proprio delle seconde scelte

04 Set 2025 - 10:56
© Getty Images

© Getty Images

Chiuso il mercato, alla Continassa è tempo di tirare le somme sulle mosse messe a segno da Comolli per puntellare la rosa e per fare un po' il punto della situazione soprattutto sull'attacco. Sfumato il ritorno di Kolo Muani e salutato Nico Gonzalez, nel rush finale della sessione estiva a Torino sono arrivati Openda e Zhegrova a infoltire la batteria dei giocatori offensivi. Pedine preziose per Tudor, che ora avrà più opzioni  per le rotazioni o per cambiare piano a seconda delle situazioni. 

Ma andiamo con ordine e proviamo a fare un po' di chiarezza su gerarchie e soluzioni tattiche. Considerando il 3-4-2-1 il modulo di base bianconero, nel reparto avanzato sono in sei a giocarsi tre maglie da titolare. Al momento David, Yildiz e Conceiçao sono in pole rispetto agli altri, ma Vlahovic, Openda e Zhegrova non sono proprio delle seconde linee. Anzi. 

Per il ruolo di punta centrale David in questo momento è la prima scelta, ma Dusan ha già dimostrato di poter essere molto utile in zona gol nonostante la questione contrattuale. E non è l'unico. In situazioni tattiche diverse, infatti, anche Openda potrebbe essere schierato da "falso nove" al centro dell'attacco per supportare l'azione offensiva con più dinamismo, aggredire lo spazio in maniera differente o per completare un attacco a due. 

Quanto ai trequartisti invece, per ora Yildiz e Conceiçao sono davanti a tutti nelle preferenze di Tudor, ma prossimamente Zhegrova potrebbe essere un'alternativa molto interessante. Reduce da un lungo periodo di stop, una volta recuperata la condizione, il kosovaro potrà essere impiegato infatti sia a partire da destra al posto del portoghese, sia a partire da sinistra per far rifiatare un po' il turco. E non è tutto qui. Ipotizzando anche un cambio di modulo, infatti, Zhegrova potrebbe giocare anche più largo in fascia in un tridente. In casa Juve è iniziato il valzer degli attaccanti e Tudor avrà molto da lavorare per trovare i giusti equilibri, chiarire le gerarchie e sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori a seconda delle necessità. 

juve
attacco

