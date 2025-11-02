Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Juve, Spalletti parte forte con gli 'scarti' di Tudor: Koopmeiners difensore e Kostic goleador

Il nuovo allenatore non cambia modulo, confermando la difesa a tre. E anche gli attaccanti danno segnali di risveglio

di Andrea Ghislandi
02 Nov 2025 - 08:13
1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Una rondine non fa primavera" recita un vecchio proverbio, Luciano Spalletti in un paio di giorni di lavoro non poteva di certo fare miracoli o rivoluzionare tutto ma l'inizio della sua avventura alla Juventus parte con il piede giusto. Vittoria doveva essere e vittoria è stata contro una Cremonese grande sorpresa di questo primo scorcio di stagione che in casa non aveva mai perso. Vero che storicamente i grigiorossi rappresentano la classica vittima sacrificale (mai un successo in Serie A contro i bianconeri in 17 confronti), ma ieri sera allo Zini c'era il serio pericolo di scivolare sulla classica buccia di banana. Questo non è avvenuto soprattutto grazie al gol a freddo di Kostic, tornato finalmente protagonista dopo settimane di anonimato, ma anche per una prova complessivamente solida. Senza Yildiz, Spalletti si è affidato alla coppia Vlahovic-Openda, molto più al centro del gioco rispetto all'era Tudor: il serbo ha sfiorato anche due volte il gol, il belga ci ha messo tanto impegno anche se è mancata un po' di lucidità negli ultimi 20 metri. Poi quando serviva gamba e imprevedibilità, ecco l'ingresso di Conceiçao che a gara in corso può essere un'arma letale.

Leggi anche

A Spalletti bastano 85 secondi per prendersi la Juve: Kostic e Cambiaso mandano ko la Cremonese

I tifosi juventini hanno anche assistito alla prima 'spallettata', ovvero Koopmeiners difensore centrale. Una vera e propria invenzione quella del tecnico di Certaldo, perché l’olandese già ai tempi dell'AZ aveva giocato in difesa, ma in una retroguardia a quattro. Schierato allo Zini da braccetto di sinistra, l'ex Atalanta si è districato con una buona personalità, è stato autore di una prestazione molto attenta e si è anche fatto apprezzare per alcune chiusure. Un esperimento che ha funzionato, ma dettato soprattutto dall'emergenza in difesa. Se avrà un seguito lo vedremo nelle prossime settimane.

Il bicchiere, però, è anche mezzo vuoto. Fino al gol di Vardy, la Juventus aveva concesso davvero poco e il gol di Cambiaso a metà ripresa sembrava aver mandato i titoli di coda. I bianconeri, però, sono caduti nei vecchi vizi, prima con la disattenzione di Gatti e poi abbassandosi troppo, andando così in sofferenza negli ultimi minuti. Una vecchia abitudine questa su cui Spalletti deve lavorare, perché contro avversari più quotati il finale sarebbe potuto essere diverso.

Leggi anche

Kostic torna al gol dopo due anni e mezzo, Vlahovic lotta e corre. Vandeputte, assist... al contrario

Buona la prima per Luciano, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Intanto da Cremona la squadra torna con una vittoria che fa morale e classifica: la qualificazione in Champions è l'obiettivo minimo, ma se davanti non spingono troppo sull’acceleratore anche la Juve potrebbe ritrovarsi in lotta per lo scudetto. E Spalletti è uno che sa come si vincono...

analisi
juventus
cremonese

Ultimi video

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

I più visti di Juventus

Luciano Spalletti (Italia) - 2,8 milioni di euro

Juventus, inizia l’era Spalletti: contratto fino a giugno e obiettivo Champions

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero e il siparietto con Perin FOTO

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Chi arriva alla Juve con Spalletti? Staff deciso: a Torino con i fedelissimi

Vlahovic e Openda sbagliano, Spalletti spiritato diventa una furia

Le regole di Lucio: meno smartphone e videogiochi, niente ritardi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:41
Serie A, Milan-Roma sarà visibile in chiaro e gratuitamente
23:54
Juve, Cambiaso: "Peccato per quel gol, ma è importante aver vinto"
23:48
Cremonese, Nicola: "Non arrabbiato, ma rosico per il punto mancato"
23:22
Juve, Kostic: "Periodo difficile per me, felice per la vittoria"
23:09
Juve, Vlahovic: "Abitudini da cambiare, ci siamo abbassati senza motivo"