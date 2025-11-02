Juve, Spalletti parte forte con gli 'scarti' di Tudor: Koopmeiners difensore e Kostic goleador

I tifosi juventini hanno anche assistito alla prima 'spallettata', ovvero Koopmeiners difensore centrale. Una vera e propria invenzione quella del tecnico di Certaldo, perché l’olandese già ai tempi dell'AZ aveva giocato in difesa, ma in una retroguardia a quattro. Schierato allo Zini da braccetto di sinistra, l'ex Atalanta si è districato con una buona personalità, è stato autore di una prestazione molto attenta e si è anche fatto apprezzare per alcune chiusure. Un esperimento che ha funzionato, ma dettato soprattutto dall'emergenza in difesa. Se avrà un seguito lo vedremo nelle prossime settimane.