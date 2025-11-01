Le pagelle di Cremonese-Juventus: Kostic torna al gol dopo due anni e mezzo, Vlahovic lotta e corre

Kostic 7 - Il gol è facile facile e i meriti sono soprattutto di Vandeputte, ma è importante perché mette subito in discesa la gara. Non segnava con la maglia della Juve da oltre 2 anni e mezzo, dal 19 marzo 2023 quando un suo gol permise ai bianconeri di battere l'Inter a San Siro, e lo fa nel giorno del suo compleanno. (34' st Joao Mario sv)