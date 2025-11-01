Logo SportMediaset

LE PAGELLE

Le pagelle di Cremonese-Juventus: Kostic torna al gol dopo due anni e mezzo, Vlahovic lotta e corre

I voti e i giudizi della partita dello Zini alla prima di Luciano Spalletti: per Cambiaso non solo il gol, Koop convince da difensore

di Andrea Ghislandi
01 Nov 2025 - 23:06
1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

JUVENTUS
Di Gregorio 6 - Serata piuttosto tranquilla per il portiere bianconero, che si limita all'ordinaria amministrazione. Nel finale non può nulla su Vardy.

Kalulu 6 - Gara senza infamia e senza lode. Tiene bene la posizione.

Gatti 5,5 - Perde il corpo a corpo nel finale con Vardy, una sbavatura che costa un gol. Per il resto prova attenta.

Koopmeiners 6,5 - La mossa a sorpresa di Spalletti. Per l'olandese è un ritorno ai tempi dell'AZ e da braccetto di sinistra se la cava piuttosto bene.

Cambiaso 7 - Uno dei migliori per voglia e pericolosità. Macina la fascia destra e trova il fondamentale gol del 2-0.

McKennie 6 - L'americano si conferma il giocatore buono per ogni stagione, nel senso che ovunque lo metti il suo contributo non manca mai. (40' st Rugani sv)

Locatelli 6,5 - Buona regia e un po' di sfortunato quando il suo diagonale è deviato sul palo da Audero.

Thuram 6 - Al rientro dopo un problema al polpaccio, il francese è autore di una gara ordinata e nulla più. (34' st Adzic sv)

Kostic 7 - Il gol è facile facile e i meriti sono soprattutto di Vandeputte, ma è importante perché mette subito in discesa la gara. Non segnava con la maglia della Juve da oltre 2 anni e mezzo, dal 19 marzo 2023 quando un suo gol permise ai bianconeri di battere l'Inter a San Siro, e lo fa nel giorno del suo compleanno. (34' st Joao Mario sv)

Openda 6 - Segnali di risveglio anche dall'attaccante belga, sin qui un oggetto misterioso. Più al centro del gioco, da un suo colpo di tacco nasce il gol di Kostic. (19' st Conceiçao 6,5 - Dà freschezza e vivacità in attacco. Da un suo spunto nasce il gol di Cambiaso)

Vlahovic 6,5 - Non trova la via del gol, ma è sempre nel vivo nel gioco e ne sfiora due: prima Audero è attento, poi il tap-in finisce a lato di poco. (40' st David sv)

All: Spalletti 6,5 - Alla prima in bianconero non rivoluziona il modulo, ma si inventa Koopmeiners difensore e dà continuità a Kostic. Mosse azzeccate.

Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6 (36' st Johnsen sv), Baschirotto 5,5, Bianchetti 6; Barbieri 6,5, Payero 5,5, Bondo 6 (17' st Sarmiento 5), Vandeputte 5,5, Floriani Mussolini 5,5 (26' st Faye 6); Bonazzoli 5 (26' st Vazquez 5,5), Vardy 6,5. All.: Nicola 6

