Juve, rosso scampato ed esultanza polemica per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato l'assoluto protagonista del primo tempo del match tra Cagliari e Juventus. Dopo aver sbloccato di testa l'incontro, il portoghese è stato punito da Calvarese con il cartellino giallo per aver colpito Cragno in uscita con un intervento a gamba tesa. Un gesto che, con un'interpretazione più severa, poteva anche costargli il cartellino rosso. Dopodiché si è scatenato con altri due gol, esultando a favore di telecamera con il dito portato all'orecchio, come a voler dire "non vi sento" a chi lo aveva criticato dopo l'eliminazione dalla Champions contro il Porto.