Juve, Pogba scalda i motori: "On my way..."

SU INSTAGRAM

Il centrocampista francese torna a ruggire sui social dopo le polemiche per le foto sulla neve, possibile rientro in campo contro il Monza

Paul Pogba morde il freno e non vede l'ora di tornare in campo con la maglia della Juventus dopo l'infortunio al ginocchio rimediato alla prima amichevole che gli ha fatto saltare tutta la stagione. Il centrocampista francese si è allenato anche nei giorni di Natale, per tutta l'ultima settimana ha corso senza sentire dolore e ora torna a ruggire anche sui social: "On my way" ha scritto il bianconero su Instagram a didascalia della foto di un leone. Forse anche un modo per rispondere alle polemiche social degli ultimi giorni per le foto sulla neve, ma di certo un segnale della grande voglia di tornare in campo del giocatore, che in questi giorni aumenterà gradualmente i carichi di lavoro.

© instagram

È ancora presto per fissare una data certa per il rientro in campo, anche perché forzare i tempi adesso potrebbe essere rischioso e sia Pogba sia il club vogliono evitare possibili ricadute. Probabilmente come successo per Federico Chiesa la Juve organizzerà almeno un test ad hoc per lui, ma il giorno segnato in rosso sul calendario personale dell’ex United sarebbe il 29 gennaio, quando i bianconeri ospiteranno il Monza e potrebbero avere il loro numero 10 a disposizione per cercare di vendicare la sconfitta subita nel girone d’andata.

Vedi anche juventus Juve, Christillin spaventa i tifosi: "Non solo non si potrà comprare, ma bisognerà anche vendere"