Pogba sulla neve, i tifosi della Juventus si infuriano

Il Pogba bis alla Juventus fatica a decollare. Dopo aver passato la prima parte della stagione in infermeria, avendo rimandato l'operazione per giocare il Mondiale poi saltato per infortunio, il 2023 è atteso dai tifosi bianconeri come l'anno del vero ritorno di Paul Pogba a centrocampo. I tempi di recupero si sono dilatati ulteriormente, ma per il 13 gennaio il francese potrebbe almeno andare in panchina contro il Napoli in un programma per averlo a disposizione per il playoff di Europa League contro il Nantes.