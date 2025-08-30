Juve, Tudor: "Mercato complicato, ma sono contento della squadra"

Le sensazioni dopo il Parma

"Sensazioni belle, perché la squadra è stata concentrata. Il Parma era insidiosa soprattutto sui piazzati. Poi noi ci siamo preparati due mesi per la prima partita e il Parma era molto organizzato. È stata una partita positiva"



Sul mercato

"Ho detto soltanto una volta che mancavano tre acquisti a marzo... di mercato ho già parlato e non è cambiato niente. Ho già spiegato tutto. E' un mercato complicato e mancano ancora due giorni. Comolli sta provando a fare il meglio che si può fare e l'altro giorno ha spiegato bene il punto di vista del club. Io vedo bene la squadra e motivata. Già confermare i giocatori dell'anno scorso dà continuità, poi il ritorno di Bremer e Cabal ci potranno dare una mano. Vediamo cosa succede nei prossimi due giorni"