Juve, Koopmeiners non ingrana: altro flop a Como, serve uno stop per resettare

Mentre Kolo Muani si è preso la Juve sulle spalle a suon di gol, alla Continassa Teun Koopmeiners continua a rimanere sul banco degli imputati. Anche a Como l'ex Atalanta ha steccato, risultando il peggiore in campo e confermando le difficoltà fisiche, tecniche e tattiche mostrate fin qui in bianconero. Arrivato a Torino per circa sessanta milioni, l'olandese finora non è ancora riuscito a giocare con ritmo, intensità e qualità indipendentemente dalla posizione in campo. Provato da Thiago Motta sia sulla trequarti, sia in mediana accanto a Locatelli, Koop sostanzialmente non è mai riuscito davvero a esprimete il suo potenziale, risultando spesso avulso dalla manovra, impalpabile nella battaglia e troppo prevedibile e lento nelle giocate. Una brutta copia del giocatore ammirato alla corte di Gasperini, preso da Giuntoli per far fare il salto di qualità alla Juve e che partita dopo partita si sta trasformando invece in un dilemma tecnico-tattico da risolvere.