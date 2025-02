Un centravanti che segna e un portiere che para: alla Juve per ora basta questo

Un centravanti che segna, e quanto segna! Un portiere che para, almeno quattro interventi decisivi. La Juve vince così, in coda a una partita in cui c'è poco altro da salvare, ma tanto basta. E avanza, per ora. Il Como avrebbe meritato il pari, probabilmente anche qualcosa di più, ma il calcio è questo, anche quello di Thiago Motta che ancora non è dato riconoscere ma è pur tuttavia sufficiente per assicurare il quarto posto alla sua squadra. E se la Juve non vinceva due partite consecutive in campionato dallo scorso novembre (allora Udinese e Torino, adesso Empoli e Como), è chiaro che qualcosa (molto?) in questa stagione non è andato e ancora non va come dovrebbe, ma nella settimana che porta prima al playoff col Psv e poi al match contro l'Inter tanto può bastare.