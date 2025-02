Serie A: Como-Juventus 1-2, la doppietta di Kolo Muani porta i bianconeri al 4° posto

LE STATISTICHE

Randal Kolo Muani (doppietta vs Como) è diventato il primo giocatore della Juventus a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Randal Kolo Muani (cinque reti in tre match) è diventato il primo giocatore capace di segnare almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

La Juventus ha disputato oggi la gara numero 3100 della sua storia in Serie A: solo l’Inter ne conta di più nel massimo campionato (3137).

Da inizio anno tra i giocatori che hanno realizzato più di una rete nei Big-5 campionati europei in corso, Assane Diao è il più giovane (tre – settembre 2005).

Randal Kolo Muani ha trovato la via della rete per tre match di fila (vs Napoli, Empoli e Como in Serie A) solo per la 3ª volta in carriera nei Big-5 campionati europei – dopo esserci riuscito nel 2022/23 con l’Eintracht Francoforte e nel 2020/21 con la maglia del Nantes.

Il Como ha segnato quattro gol negli ultimi tre primi tempi casalinghi di campionato (due vs Udinese e uno vs Atalanta e Juventus) tante reti interne quante quelle messe a segno nelle precedenti 12 prime frazioni di gioco nel torneo.

Patrick Cutrone ha preso parte a nove reti in 24 match in questa Serie A (6G+3A): solo nel 2017/18 l’attacante italiano aveva contribuito a più marcature stagionali nei Big-5 campionati europei (12 in 28 presenze con il Milan).

Randal Kolo Muani ha realizzato una marcatura multipla in trasferta (doppietta vs Como in Serie A) solo per la seconda volta in carriera nei Big-5 campionati europei – dopo esserci riuscito il 16 maggio 2021 contro il Dijon con il Nantes in Ligue 1, doppietta anche in quel caso.

Nicolás González - con l’assist per la rete di Kolo Muani contro il Como – ha preso parte a 50 marcature nei cinque grandi campionati europei – frutto di 34 gol e 16 passaggi vincenti.

Il Como ha perso tre match di fila (vs Atalanta, Bologna e Juventus) per la seconda volta in questo campionato – tre anche tra ottobre-novembre 2024, contro Torino, Lazio e Empoli.

La Juventus ha vinto due match di fila in campionato (vs Empoli e Como) per la prima volta dallo scorso novembre (vs Udinese e Torino in quel caso).

Solo Roma e Inter (sei entrambe) hanno trasformato più rigori della Juventus nella Serie A 2024/25: cinque, come Parma e Fiorentina.