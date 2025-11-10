Juve, Kelly e Cabal verso il recupero: che ne sarà di Koopmeiners?

Due rientri che valgono oro per una squadra che, tra Serie A e Champions, ha necessità di avere più opzioni a disposizione e ottimizzare le rotazioni. Arrivato con l'etichetta di difensore duttile e moderno, Kelly in questa stagione ha collezionato finora 12 presenze stagionali (9 in campionato e 3 in Champions), impreziosite da 2 gol e un assist. Cabal, invece, si è fermato subito dopo un buon inizio: 3 presenze totali, 1 gol, 1 assist e appena 46 minuti in campo prima dello stop. Numeri limitati, certo, ma sufficienti per far capire quanto entrambi siano mancati alla Juve per dare alternative ed equilibrio a una retroguardia che, finora, ha dovuto fare di necessità virtù.