Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVE

La sosta in aiuto di Spalletti per cambiare la Juve. Elkann: "Deve portarla a vincere"

Il tecnico orientato a passare al 4-3-3 dopo le prime tre partite post Tudor. Il messaggio del presidente Exor

di Antonella Pelosi
10 Nov 2025 - 13:04

La sosta per cambiare la Juve. Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina bianconera al posto dell'esonerato Tudor e ha preso in mano la squadra ereditata dal tecnico croato: gli impegni ravvicinati tra campionato e Champions con Cremonese, Sporting Lisbona e il derby contro il Torino non gli hanno consentito di fatto di dare un'impronta 'spallettiana' alla sua creatura. Non ancora. In questo senso per Spalletti la pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali arriva al momento giusto per abbandonare la difesa a tre 'tudoriana' e cominciare a lavorare con il suo classico 4-3-3, un modulo che ha segnato la sua carriera e che potrebbe rappresentare la svolta per una squadra in crisi di gol.

Dopo le prime tre partite della sua gestione, il tecnico toscano ha maturato la convinzione che la Juve abbia bisogno di maggiore ampiezza, fluidità e sfruttamento delle risorse offensive, a partire da Zhegrova, una delle note più positive del derby ("Il ragazzo è svelto e sveglio, può diventare una spina nel fianco perché ha questa follia di tirare fuori cose che non sa nemmeno lui", ha detto di lui Spalletti nellle dichiarazioni post Torino), e Conceiçao, esterni capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Il nuovo modulo consentirebbe inoltre di dare un ruolo centrale a Vlahovic e Yildiz, al centro del nuovo progetto offensivo, e di rilanciare un centrocampo più dinamico e tecnico.

La sosta per le nazionali diventa così il laboratorio tattico ideale per testare la nuova veste bianconera, con Spalletti deciso a plasmare una Juventus più propositiva, meno attendista e finalmente capace di sfruttare il potenziale offensivo a disposizione: escludendo i rigori di Vlahovic e Yildiz contro l’Udinese, per ritrovare un gol su azione di un attaccante juventino in Serie A dobbiamo risalire addirittura al 20 settembre a Verona, con la conclusione da fuori area di Conceiçao. E la difesa a quattro con Gatti e Kelly centrali (Bremer e Rugani) e Kalulu e Cambiaso a garantire copertura e spinta.

ELKANN: "SPALLETTI DEVE PORTARE LA JUVE A VINCERE"
"Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano". Così John Elkann, presidente di Stellantis e di Exor, a margine della presentazione della partnerhip del gruppo auto con Milano Cortina, parla degli obiettivi della Juventus. E ancora: "Il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. Il nostro rapporto con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte. La mia generazione con Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte. Il nostro rapporto è inossidabile; se uno pensa al 2006 è uno dei più difficili, ma ne siamo usciti più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile e ne stiamo uscendo. Noi siamo aperti a chiunque è interessato alla Juventus, l'importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione".

Spalletti tocca quota 1000: la classifica degli allenatori con più punti in Serie A

1 di 9
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

juventus
spalletti
cambio modulo

Ultimi video

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

01:40
Messi trascina l'Inter

Messi trascina l'Inter Miami: doppietta e grande assist

01:27
Nazionale al lavoro

Nazionale al lavoro, Gattuso prepara la sfida alla Moldova

01:39
Juve, da oggi si cambia

Juve, si cambia: Spalletti vuole rimodellare la squadra

00:33
MCH DUE LIPA AL BOCA MCH

Dua Lipa con la maglia dell'Argentina in tribuna per Boca-River

01:25
MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

04:07
Inter-Lazio 2-0: gli highlights

Inter-Lazio 2-0: gli highlights

02:10
Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:10
Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

02:07
Roma-Udinese 2-0: gli highlights

Roma-Udinese 2-0: gli highlights

02:07
Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

03:13
Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

01:24
MCH GAE-FEYENOORD 2-1 MCH

Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

I più visti di Juventus

Juve, novità Peter Silverstone: chi è il dirigente scozzese che dovrà potenziare il brand

Ritorno in Champions e cessione di calciatori: il bilancio della Juve fa scendere le perdite a 58 mln di euro

Di Gregorio super, Conceiçao dura un tempo, Zhegrova brilla e McKennie è ovunque

Elkann non molla la Juve: "Pienamente impegnati, orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo"

Del Piero compie 51 anni: la Juventus gli regala una torta col numero 10

Di Gregorio e Paleari ci mettono le mani: il derby della Mole finisce senza reti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:35
Voeller 'vota' Roma: "Quest'anno tutto è possibile"
13:34
Cagliari, domani ripresa allenamenti senza nazionali
12:56
Elkann: "Spalletti deve portare la Juventus a vincere"
12:32
Roma: Gasperini perde Dovbyk per 4-6 settimane
12:04
Di Vaio: "Esaltazione in città, ma Bologna non è da scudetto"