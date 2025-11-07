Juventus, approvato il bilancio 2025: perdite per 58,1 milioni di euro

La discussione è durata quasi tre ore e si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Alla fine il presidente Gianluca Ferrero ha ringraziato l'ad uscente Maurizio Scanavino, che lascia il posto a Damien Comolli. "Lo ringrazio per il lavoro svolto con dedizione e passione durante anni turbolenti, siamo convinti che siano state messe basi solidi per il futuro del club", le parole di Ferrero. "Mi avete stimolato e sostenuto per fare al meglio il mio lavoro in questi anni difficili, sono contento del percorso perché abbiamo creato basi per il futuro e per i futuri successi. Ci vediamo allo stadio", ha risposto Scanavino.