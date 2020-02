Juve-Inter, rimborso non previsto: ma la Vecchia Signora lo valuterà

Juventus-Inter, probabilmente la partita più attesa del campionato, si giocherà dunque a porte chiuse. Quasi sicuramente i tifosi non si vedranno restituire i soldi spesi per l'acquisto dei biglietti perché nel caso della società bianconera, come di molte altre, il rimborso non è previsto dal contratto di vendita. Ma in ogni caso la Juventus sta pensando a una forma di 'risarcimento. "Ferma restando la validità delle previsioni che disciplinano l'acquisto dei titoli di accesso la società - vista la peculiarità della situazione nazionale - sta valutando iniziative a favore degli acquirenti degli stessi", annuncia una nota pubblicata questa sera sul sito del club bianconero.