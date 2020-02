Serie A: Juve-Inter e altre quattro partite a porte chiuse

UFFICIALE

Saranno cinque le partite del prossimo weekend di Serie A che si giocheranno a porte chiuse: il big match Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. La decisione è stata presa dal presidente della Lega Serie A visto l'articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In giornata si era diffusa l'ipotesi di far disputare la sfida scudetto Juventus-Inter con il pubblico, ma in serata è arrivata la decisione ufficiale della Serie A. Decisione condivisa anche dal prefetto di Torino Claudio Palomba dopo una riunione con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con i prefetti e i sindaci dei capoluoghi piemontesi.

Quindi si giocherà senza pubblico a Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia e Udine mentre i tifosi potranno assistere alle partite a Lecce, Cagliari, Genova, Roma e Napoli.

La Lega di Serie A ha comunicato anche che la programmazione dei recuperi delle gare Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria sarà resa nota successivamente.

RECUPERI 6a GIORNATA RITORNO

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18.30 TORINO – PARMA

VARIAZIONI 8a GIORNATA RITORNO

Sabato 7 marzo 2020 ore 15.00 TORINO – UDINESE

(anziché lunedì 9 marzo 2020 ore 18.45)

Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.45 LECCE – MILAN

(anziché ore 21.00)

VARIAZIONI 9a GIORNATA RITORNO

Sabato 14 marzo 2020 ore 15.00 BRESCIA – GENOA

(anziché domenica 15 marzo 2020 ore 15.00)

Domenica 15 marzo 2020 ore 15.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA

(anziché sabato 14 marzo 2020 ore 15.00)