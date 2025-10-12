Logo SportMediaset
IL CASO

Juve, il ct del Kosovo come Tudor: "Zhegrova è stanco, bisogna trattarlo con cura"

L'allenatore bianconero ha subito delle critiche per il poco spazio concesso al nuovo arrivo ma anche in Nazionale ha giocato solo pochi minuti

12 Ott 2025 - 12:00
© Getty Images

© Getty Images

Il ct del Kosovo, il tedesco Franco Foda, ha in pratica dato ragione a Tudor su Zhegrova, mettendolo in campo solo a due minuti dal novantesimo della partita con la Slovenia. A fine partita ha detto: "Edon è un giocatore di alto livello, ma non dobbiamo dimenticare che non gioca da gennaio. Era stanco dopo l'ultimo allenamento e dobbiamo trattarlo con cura". La risposta migliore a chi critica l'allenatore bianconero per il poco impiego dell'esterno ex Lille. L’infortunio subito nella scorsa stagione è stato un duro colpo per lui e la riabilitazione più complessa del previsto. Difficile ritrovare la forma migliore dopo essere stato fermo per così tanto tempo. Il suo utilizzo deve avvenire con i giusti tempi, rispettando le ovvie difficoltà di chi deve riprendere la condizione fisica ottimale. 

Tudor lo ha fatto scendere in campo per pochissimi minuti: tre più recupero nel finale della gara folle di Champions con il Dortmund e sette con il Verona in campionato. Difficile concedergli più tempo viste le condizioni. Zhegrova è un giocatore su cui la Juve punta molto, lo dimostra il fatto che sia stato acquistato a titolo definitivo e abbia firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Quando avrà raggiunto una forma accettabile potrà consentire a Tudor di variare certe soluzioni di gioco, magari solo a partita in corso. 

La giornata di qualificazioni mondiali ha visto le prestazioni altalenanti degli attaccanti bianconeri. Zhegrova a parte, Openda è entrato a gara in corso e, schierato da centravanti, si è mangiato un gol poco dopo l'ingresso in campo. Prestazione non indimenticabile anche per David, titolare con il Canada nell'amichevole contro l'Australia a Montreal. Nella sconfitta dei suoi per uno a zero, l’ex Lille ha giocato l'intera partita ma non ha mai tirato verso la porta avversaria. Serata da dimenticare anche per Dusan Vlahovic, schierato titolare nella Serbia sconfitta in casa dall'Albania per 1-0. Conceiçao è rimasto in panchina per 90 minuti nel match vinto dal Portogallo per 1-0 contro l'Irlanda. L'unica punta bianconera che si è messa in mostra è Kenan Yildiz, autore di una doppietta nella partita vinta dalla Turchia per 6-1 sul campo della Bulgaria. Poi c'è sempre Milik... Ormai se lo sono dimenticati tutti ma è ancora nella rosa bianconera anche se non vede il campo dagli inizi del giugno 2024. La speranza di recuperarlo fa rima con la necessità di cercargli una sistemazione nel prossimo mercato di gennaio.

