Juve, il ct del Kosovo come Tudor: "Zhegrova è stanco, bisogna trattarlo con cura"

La giornata di qualificazioni mondiali ha visto le prestazioni altalenanti degli attaccanti bianconeri. Zhegrova a parte, Openda è entrato a gara in corso e, schierato da centravanti, si è mangiato un gol poco dopo l'ingresso in campo. Prestazione non indimenticabile anche per David, titolare con il Canada nell'amichevole contro l'Australia a Montreal. Nella sconfitta dei suoi per uno a zero, l’ex Lille ha giocato l'intera partita ma non ha mai tirato verso la porta avversaria. Serata da dimenticare anche per Dusan Vlahovic, schierato titolare nella Serbia sconfitta in casa dall'Albania per 1-0. Conceiçao è rimasto in panchina per 90 minuti nel match vinto dal Portogallo per 1-0 contro l'Irlanda. L'unica punta bianconera che si è messa in mostra è Kenan Yildiz, autore di una doppietta nella partita vinta dalla Turchia per 6-1 sul campo della Bulgaria. Poi c'è sempre Milik... Ormai se lo sono dimenticati tutti ma è ancora nella rosa bianconera anche se non vede il campo dagli inizi del giugno 2024. La speranza di recuperarlo fa rima con la necessità di cercargli una sistemazione nel prossimo mercato di gennaio.