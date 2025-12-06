Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio

Fabregas: "Ko pesante che ci farà crescere ma non ho visto questa grande differenza tra noi e l'Inter"

06 Dic 2025 - 20:35

"Ora fare un'analisi è difficile, dopo che hai perso 4-0. Il risultato è molto pesante, io sinceramente faccio fatica a parlare perché so che posso dare fastidio nel dire queste cose ma io calcisticamente non ho visto questa grande differenza. Lo so, sono stupido, sarò un perdente, perché il risultato conta. Ma io penso che dopo una vittoria non si cresce tanto, dopo una sconfitta pesante come quella di oggi si cresce di più". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato, intervistato da Dazn, il ko contro l'Inter. "Oggi abbiamo perso contro una squadra fortissima, posso anche giocare 6-3-1 e perdere ma preferisco perdere giocando così. Il gol di Thuram è arrivato nel nostro migliore momento, è stato imbarazzante prendere un gol così. Poi dopo il 3-0 abbiamo mollato e ci può stare alla loro età - ha aggiunto -. Noi facciamo tante cose bene ma loro sono talmente bravi che ti trovano sempre la soluzione. Dimarco e Bastoni giocano a memoria, a me come allenatore mi fanno imparare tantissimo. Inter fortissima, vengo sicuramente a vedere Inter-Liverpool per continuare a imparare da loro". 

Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

Carlos Augusto: "Un messaggio al campionato"

Carlos Augusto: "Un messaggio al campionato"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

Nicola: "Fare punti per la salvezza"

Nicola: "Fare punti per la salvezza"

MCH BENFICA.SPORTING MCH

Errori, un rosso e Mou furioso: Benfica-Sporting finisce 1-1

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

DICH GROSSO PRE FIORENTINA DICH

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

Mondiale, oggi sorteggio

Mondiale, oggi sorteggio

Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

20:35
Fabregas: "Ko pesante che ci farà crescere ma non ho visto questa grande differenza tra noi e l'Inter"
20:33
Cremonese, Nicola: "Avanti con la stessa identità"
20:28
Martinez: "Ho imparato a gestire le critiche. Famiglia e tifosi sempre con me"
19:35
Mondiali 2026, ecco dove e quando giocherebbe l'Italia
19:14
Trump: "Cristiano Ronaldo incredibile anche come persona"