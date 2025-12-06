Fabregas: "Ko pesante che ci farà crescere ma non ho visto questa grande differenza tra noi e l'Inter"

"Ora fare un'analisi è difficile, dopo che hai perso 4-0. Il risultato è molto pesante, io sinceramente faccio fatica a parlare perché so che posso dare fastidio nel dire queste cose ma io calcisticamente non ho visto questa grande differenza. Lo so, sono stupido, sarò un perdente, perché il risultato conta. Ma io penso che dopo una vittoria non si cresce tanto, dopo una sconfitta pesante come quella di oggi si cresce di più". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato, intervistato da Dazn, il ko contro l'Inter. "Oggi abbiamo perso contro una squadra fortissima, posso anche giocare 6-3-1 e perdere ma preferisco perdere giocando così. Il gol di Thuram è arrivato nel nostro migliore momento, è stato imbarazzante prendere un gol così. Poi dopo il 3-0 abbiamo mollato e ci può stare alla loro età - ha aggiunto -. Noi facciamo tante cose bene ma loro sono talmente bravi che ti trovano sempre la soluzione. Dimarco e Bastoni giocano a memoria, a me come allenatore mi fanno imparare tantissimo. Inter fortissima, vengo sicuramente a vedere Inter-Liverpool per continuare a imparare da loro".