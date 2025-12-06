Cremonese, Nicola: "Avanti con la stessa identità"

Davide Nicola guarda alla sfida di domani contro il Lecce, in programma alle 12.30, con la consueta lucidità. L'allenatore della Cremonese ribadisce come il gruppo stia seguendo un percorso preciso, pensato per raggiungere la quota punti necessaria alla salvezza: "Ogni giorno lavoriamo con l'idea di avvicinarci al traguardo che ci siamo dati". Il tecnico sottolinea le insidie del confronto diretto: il Lecce lotta per lo stesso obiettivo, porta intensità, fisicità e grande attenzione tattica. Niente che però debba snaturare la Cremonese: "La nostra identità resta la stessa. Conosciamo i punti di forza degli avversari, ma vogliamo imporre il nostro modo di giocare". Nicola insiste sull'approccio quotidiano: la vittoria dell'ultimo turno non cambia la preparazione, perché il lavoro è un ciclo continuo fatto di dettagli e progressi costanti. "Non ci fermiamo al singolo risultato. Ogni allenamento, ogni gesto fatto al massimo ci avvicina a ciò che vogliamo diventare". Sul Lecce, il tecnico riconosce esperienza e abitudine a partite di questo tipo: quattro anni consecutivi in A e tante salvezze costruite negli scontri diretti. "Noi siamo al primo anno, loro hanno continuità, ma ciò che abbiamo raccolto fin qui è frutto della nostra dedizione. Abbiamo ancora tanto da dimostrare".