Juve, l'emergenza non può essere un alibi: servono il vero Koop e più qualità

Nove assenze sono tante, è vero. Ma per la Juve l'emergenza non può essere un alibi. Soprattutto se di fronte hai un Lecce ancora in rodaggio dopo il cambio in panchina e in campo hai giocatori come Conceicao, Koopmeiners, Yildiz e Weah. Gente che dovrebbe spaccare le partite e invece va al trotto, si accende solo a intermittenza e fatica a entrare nel vivo del gioco e a fare la differenza nell'uno contro uno. Dopo i pareggi in bianco con Milan e Aston Villa, al Via del mare va in scena la solita Juve "spuntata" concentrata sul possesso, ma poco verticale e cattiva nelle conclusioni. Una Juve macchinosa, lenta e con poca qualità, concretezza e idee dalla trequarti in avanti.