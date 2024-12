Thiago Motta: "Calati troppo nel secondo tempo. Terribile vedere le immagini di Bove"

"Il gol preso? Non è colpa di Cambiaso, che ha fatto la sua scelta, ma i gol si prendono per tanti piccoli errori. Certo, potevamo evitare di subirlo all'ultimo. Adesso pensiamo alla prossima e a migliorarci. Perché non metto Yildiz centravanti? Lo può fare, l'ha fatto per un momento contro il Lille. Contro squadre compatte, dobbiamo arrivare in area e nel primo tempo l'abbiamo fatto con lui e Conceiçao. Lui ha libertà e lo può fare perfettamente. Lo vedo più per arrivare in area che per starci, sa fare tutte e due le cose e oggi ho scelto Weah che sta aiutando molto la squadra", ha concluso Thiago Motta.