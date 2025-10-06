Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVE

Juve, dov'è finito 'iceman' David? Tacchinardi: "Sente la pressione"

Il canadese ancora protagonista in negativo contro il Milan

06 Ott 2025 - 09:19

Igor Tudor lo ha preferito a Vlahovic nell'undici iniziale contro il Milan, così come era successo mercoledì in Champions in casa del Villarreal. Il tecnico della Juve ha voluto dargli ancora fiducia nonostante il clamoroso gol sbagliato solo davanti al portiere degli spagnoli. Ma ancora una volta Jonathan David ha tradito. Ha avuto dalla sua la possibilità di essere protagonista del big match dell'Allianz Stadium ma ha sprecato la grande occasione inciampando goffamente all'altezza del dischetto del rigore a tu per tu con Maignan con un pallone che era soltanto da spingere in porta. "Non si può scivolare così, sente troppo la pressione", ha detto a Pressing l'ex Juve Alessio Tacchinardi, suggerendo all'ex compagno di squadra Tudor di puntare su Vlahovic per l'attacco.

Il canadese in bianconero è un lontano parente del giocatore che in Francia con la maglia del Lille ha realizzato 109 gol in cinque stagioni, era decisivo nei big match e che era soprannominato 'Iceman', uomo di ghiaccio... "David sente la pressione? La pressione fa parte di questo club - ha detto Tudor nel post partita - Mi è piaciuto lui, ma non mi è piaciuto che non è riuscito a fare gol. Lui è uno che fa gol, anche se non ha segnato mi è piaciuto. Si fanno scelte, si guarda, si osserva e via". Dopo il gol all'esordio contro il Parma il 24 agosto, David non ha più inciso: ora è un max tra il goffo e lo sfiduciato. E l'attacco bianconero ne risente. Sui social cresce il malcontento dei tifosi della Juve: "Ma cosa gli è successo...?".

Leggi anche

Juve e Milan si annullano, nessun gol allo Stadium: Pulisic tradisce dal dischetto

juventus
david

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:11
Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

02:13
Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

04:03
Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

01:52
Cambiaso: "Partita bloccata"

Cambiaso: "Partita bloccata"

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

I più visti di Juventus

DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

Juve e Milan si annullano, nessun gol allo Stadium: Pulisic tradisce dal dischetto

Igor Tudor

Tudor: "Siamo la Juve e il pari non basta. Modric? Speriamo domani faccia cag**e"

Massimiliano Allegri

Juve, ti sei pentita? L'Allegri rossonero torna allo Stadium davanti in classifica...

Tudor: "Volevamo vincere ma il pari è reale. Con due gol in più nella stagione sarebbe stato perfetto"

L'arbitro Marco Guida

I precedenti in parità, la sfuriata di Conte e quella frase sul Napoli: il profilo di Marco Guida

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:54
Controlli durante Napoli-Genoa, 6 persone denunciate
08:28
Mondiali U20: Usa avversaria dell'Italia agli ottavi
23:45
Milan, Gabbia: "Pulisic? Ci sta l'errore, resta fenomenale"
23:39
Milan, Maignan: "Siamo delusi, volevamo i tre punti"
23:28
Juve, Cambiaso: "Potevamo creare di più"