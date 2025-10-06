Juve, dov'è finito 'iceman' David? Tacchinardi: "Sente la pressione"

Igor Tudor lo ha preferito a Vlahovic nell'undici iniziale contro il Milan, così come era successo mercoledì in Champions in casa del Villarreal. Il tecnico della Juve ha voluto dargli ancora fiducia nonostante il clamoroso gol sbagliato solo davanti al portiere degli spagnoli. Ma ancora una volta Jonathan David ha tradito. Ha avuto dalla sua la possibilità di essere protagonista del big match dell'Allianz Stadium ma ha sprecato la grande occasione inciampando goffamente all'altezza del dischetto del rigore a tu per tu con Maignan con un pallone che era soltanto da spingere in porta. "Non si può scivolare così, sente troppo la pressione", ha detto a Pressing l'ex Juve Alessio Tacchinardi, suggerendo all'ex compagno di squadra Tudor di puntare su Vlahovic per l'attacco.



Il canadese in bianconero è un lontano parente del giocatore che in Francia con la maglia del Lille ha realizzato 109 gol in cinque stagioni, era decisivo nei big match e che era soprannominato 'Iceman', uomo di ghiaccio... "David sente la pressione? La pressione fa parte di questo club - ha detto Tudor nel post partita - Mi è piaciuto lui, ma non mi è piaciuto che non è riuscito a fare gol. Lui è uno che fa gol, anche se non ha segnato mi è piaciuto. Si fanno scelte, si guarda, si osserva e via". Dopo il gol all'esordio contro il Parma il 24 agosto, David non ha più inciso: ora è un max tra il goffo e lo sfiduciato. E l'attacco bianconero ne risente. Sui social cresce il malcontento dei tifosi della Juve: "Ma cosa gli è successo...?".